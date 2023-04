Atheist: kündigen die Wiederveröffentlichung von „Piece Of Time“, „Unquestionable Presence“, „Elements“ und „Jupiter“ auf Vinyl und CD an

Anfang dieses Jahres haben die Progressive-Death-Metal-Legenden Atheist ihre gesamte Diskografie, bestehend aus vier Alben, die die 30-jährige Karriere der Band umfassen, auf allen Streaming-Diensten weltweit neu veröffentlicht. Die Rückkehr auf digitale Plattformen war die erste Phase einer umfassenden Wiederveröffentlichungskampagne. Am 14. April hat die zweite Phase begonnen, in der die Band ihre Alben in verschiedenen physischen Formaten mit völlig neu überarbeiteten Layouts anbietet. Alle vier Studioalben werden am 14. Juli auf CD und Vinyl über Nuclear Blast erhältlich sein.

Die Alben werden in den folgenden Formaten erhältlich sein:

Piece Of Time (1990)

– CD Jewelcase

– Red w/ Brown & Yellow Splatter Vinyl (Limited to 1500)

Hier anhören & bestellen: https://bfan.link/atheist-piece-of-time

Unquestionable Presence (1991)

– CD-Jewelcase

– Sea Blue with Yellow and Light Blue Splatter Vinyl (Limited to 1500)

Hier anhören & bestellen: https://bfan.link/atheist-unquestionable-presence

Elements (1993)

– CD Jewelcase

– Purple w/ Blue Splatter Vinyl (Limited to 1500)

Hier anhören & bestellen: https://bfan.link/atheist-elements

Jupiter (2010)

– CD Jewelcase

– Yellow w/ Blue & Brown Splatter Vinyl (Limited to 1000)

Hier anhören & bestellen: https://bfan.link/atheist-jupiter

Bestellt euch die Alben auf Vinyl oder CD Ihrer Wahl hier vor: https://nblast.de/AtheistShopInt

Hört euch die Diskographie von Atheist über den unten stehenden Link an:

https://nblast.de/Atheist-DSPs

Mehr Infos zu Atheist bekommt ihr hier:

Atheist online:

https://www.instagram.com/atheistband/

https://www.facebook.com/AtheistBand/