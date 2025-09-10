Presented by TFM.rocks: Atheist & Origin: „Piece Of Time 35th Anniversary Tour 2025“ am 11.09.2025 wird in den Mergener Hof verlegt

Time For Metal freut sich, euch ein weiteres Mal ein Live-Erlebnis der Extraklasse zu präsentieren: Atheist und Origin bringen gemeinsam mit den brachialen Supports Gorgatron, Death Rattle und Infested Angel die Bischofsstadt Trier zum Beben!
Bitte beachten: Das Konzert findet nicht, wie ursprünglich geplant, im Forum Club sondern im Mergener Hof, Rindertanzstr. 4, 54290 Trier statt!
Hier kommt ihr zu unserem Vorbericht:
Presented by TFM.rocks: Atheist & Origin: „Piece Of Time 35th Anniversary Tour 2025“ am 11.09.2025 im Forum Club in Trier (Vorbericht)