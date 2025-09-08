Presented by TFM.rocks: Atheist & Origin: „Piece Of Time 35th Anniversary Tour 2025“ am 11.09.2025 im Forum Club in Trier (Vorbericht)

Bands: Atheist, Origin, Gorgastron, Death Rattle, Infested Angel

Ort: Forum Club Trier, Gerty-Spies-Straße 4, 54290 Trier

Datum: 11.09.2025

Kosten: 32,00 € VVK

Genre: Death Metal, Technical Death Metal, Progressive Death Metal, Brutal Death Metal

Veranstalter: Forum Concerts Trier, Massive Music

Link: https://www.facebook.com/events

Das Metal-Spektakel im Forum Trier geht in die nächste Runde! Die heiligen Hallen des Forum Clubs verwandeln sich erneut in eine uneinnehmbare Bastion des Metals – ein Ort, an dem kein Nacken ungeschont bleibt und die Mauern im Takt der Doublebass erzittern. Time For Metal freut sich, euch ein weiteres Mal ein Live-Erlebnis der Extraklasse zu präsentieren: Atheist und Origin bringen gemeinsam mit den brachialen Supports Gorgatron, Death Rattle und Infested Angel das Forum Trier zum Beben!

Die legendären Atheist, wahre Pioniere des Technical Death Metal, geben sich am 11.09.2025 die Ehre und feiern ihr mit Spannung erwartetes Comeback auf Trierer Boden. Ursprünglich Mitte der 1980er-Jahre als Thrash-Formation Oblivion gegründet, wandelte sich die Band zunächst zu R.A.V.A.G.E., bevor sie als Atheist die Extreme-Metal-Welt revolutionierte. Direkt aus der pulsierenden Death-/Thrash-Szene Floridas stammend, steht ihr Name seit Jahrzehnten für musikalische Innovation, kompromisslose Technik und eine unerschütterliche Live-Energie. Wer Atheist schon einmal live erlebt hat, weiß: Hier bleibt kein Stein auf dem anderen.

Ebenfalls mit auf dem Schlachtfeld: die unaufhaltsamen Origin – Meister des kontrollierten Chaos. „Die Musik von Origin ist eine Kombination aus Ordnung und Unordnung“, wie Gitarrist Paul Ryan es einst treffend formulierte. Seit ihrer Gründung im Jahr 1997 hat die Band acht Studioalben veröffentlicht, jedes davon ein Tornado aus technischer Raffinesse, brutaler Präzision und unbändiger Aggression. Ihr aktuelles Werk Chaosmos steht exemplarisch für das, wofür Origin heute stehen: pure Zerstörung auf höchstem musikalischem Niveau.

Abgerundet wird dieses Massaker der Extreme von drei weiteren Abrisskommandos:

Gorgatron, Death Rattle und Infested Angel – drei aufstrebende Bands, die ebenfalls keine Gefangenen machen und das Publikum von der ersten Minute an mit auf eine Reise durch die tiefsten Abgründe des Death Metal nehmen werden.

Markiert euch das Datum fett im Kalender und bereitet euch auf eine Nacht voller Blastbeats, Shredding und Headbanging vor! Trier wird brennen – und ihr wollt mittendrin sein.