Sanguisugabogg: veröffentlichen neue Single/Video „Repulsive Demise“

Die grenzüberschreitenden Brutal-Death-Metal-Band Sanguisugabogg aus Ohio ist zurück. Ihr neues Album Hideous Aftermath erscheint am 10. Oktober über Century Media.
Am 5. September hat die Band das NSFW-Video zu Repulsive Demise veröffentlicht. Seht es euch hier an:
„We always like to do something a little different on our albums and this happens to be one of our most different songs yet“, erklärt die Band. „As much as it’s weird, we think it’s pummeling and groovy. We you all dig what we consider the theme song of our album Repulsive Demise.“
Über das Album als Ganzes sagt Swank: „It’s definitely our most death metal record, our most personal record, our most focused and brutal record to date.“
Sanguisugabogg werden diesen November als Headliner auf Tour gehen und Despised Icon, Defeated Sanity und Corpsepile als Support dabei haben. Mehr Informationen zur Band und ihrem kommenden Album Hideous Aftermath findet ihr hier:
