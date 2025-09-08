Blackfire: kehren mit ihrer brandneuen Single „Save The World“ zurück

Die legendäre australische Rockband Blackfire kehrt mit ihrer brandneuen Single Save The World zurück, die am 19. September über Golden Robot Records veröffentlicht wird.

Mit einer Botschaft, die sowohl dringend als auch zeitlos ist, stellt Save The World einen Aufruf zum Handeln dar – eine Erinnerung daran, dass jeder von uns eine Rolle dabei spielt, eine bessere Zukunft zu gestalten. Mit kraftvollen Vocals, bewegender Instrumentierung und herzlicher Darbietung spricht der Track direkt den Geist an und ermutigt die Zuhörer, sich zu erheben, zu zeigen, dass ihnen etwas am Herzen liegt, und Frieden über Gewalt zu stellen.

Blackfire sind bekannt für ihre Fähigkeit, reichhaltiges kulturelles Geschichtenerzählen mit zeitgenössischem Rock zu verbinden. Sie haben ihre Musik schon lange als Plattform für Wahrheitsfindung, Heilung und Verbindung genutzt. Save The World setzt diese Tradition fort und bietet eine kraftvolle Hymne, die weit über die Bühne hinaus resoniert.

Mit der Veröffentlichung hofft die Band, die Zuhörer nicht nur dazu zu inspirieren, die Botschaft zu hören, sondern sie auch zu leben – die Idee zu verkörpern, dass positiver Wandel bei jedem von uns beginnt.