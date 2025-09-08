Peace Of Mind: zweites Album „Blood Is The Price“ ist jetzt erhältlich

Die deutsche Hardcore-Band Peace Of Mind hat ihr zweites Album Blood Is The Price veröffentlicht.

Blood Is The Price ist ein düsteres, emotional aufgeladenes Werk, das die langsame, stille Entfaltung von Verbindungen in der modernen Zeit thematisiert. Es glorifiziert den Schmerz nicht, sondern legt ihn roh und ungefiltert offen. Mit unermüdlichem amerikanischen Groove und messerscharfer europäischer Präzision balanciert das Album Aggression und Zurückhaltung auf eine Weise, die kraftvoll zuschlägt, ohne jemals den Fokus zu verlieren. Jede Note trägt das Gewicht der Texte und schafft eine eindringliche Atmosphäre, die lange nach dem letzten Akkord nachhallt.

Nach fast 300 Auftritten in Europa, Großbritannien und den USA – und der gemeinsamen Bühne mit Größen wie Terror und Speed – haben Peace Of Mind ihren Sound zu etwas Scharfem, Zerstörerischem und global Resonantem verfeinert. Produziert von Taylor Young (God’s Hate, Nails, Twitching Tongues) und gemastert von Audio Siege, zeigt das neue Album weiterhin das Wachstum und die furchtlose Verwundbarkeit der Band.

Egal, ob man in Berlin, Los Angeles oder irgendwo dazwischen ist, Blood Is The Price richtet sich an alle, die ungelöste Wut, Herzschmerz oder den verzweifelten Drang verspüren, endlich loszulassen. Dies ist mehr als nur ein Album – es ist eine Aussage. Und Peace Of Mind bringt ihre laut und deutlich zum Ausdruck.

Peace Of Minds Tourdaten für Oktober findet ihr hier. Mehr Informationen zur Band und ihrem brandneuen Album Blood Is The Price findet ihr hier:

Für Fans von: Knocked Loose, Terror, Jesus Piece, Speed, Pain Of Truth

Peace Of Mind online:

https://www.facebook.com/peaceofmindhardcore

https://www.instagram.com/peaceofmindhardcore/