Peace Of Mind: veröffentlichen dritte Single „Death Is Upon Us“ vom kommenden Album „Blood Is The Price“

Die deutsche Hardcore-Band Peace Of Mind kehren mit ihrer dritten Single Death Is Upon Us zurück, die aus ihrem kommenden zweiten Album Blood Is The Price stammt. Blood Is The Price wird am 5. September 2025 veröffentlicht.

Death Is Upon Us ist ein kraftvoller Schlag in die Brust – eine rohe, emotional aufgeladene Hymne, die kopfüber in das Chaos der Selbstzerstörung und die verzweifelte Suche nach Erlösung eintaucht. Angetrieben von drückenden Breakdowns, messerscharfen Riffs und unaufhörlicher Dringlichkeit, fängt der Track den inneren Kampf zwischen Wut und Hoffnung ein – eine moderne Hardcore-Hymne für alle, die jemals gegen ihre Dämonen gekämpft haben.

Seht euch das Video zu Death Is Upon Us hier an:

Das neue Album enthält zudem eine mitreißende internationale Zusammenarbeit mit Jem von Speed, die den Aufstieg von Peace Of Mind als wahre globale Kraft in der Hardcore-Community unterstreicht.

Mehr Informationen zu Peace Of Mind und ihrem kommenden Album Blood Is The Price findet ihr hier.

Von Summer Breeze Festival bis hin zu internationalen Touren durch Japan, Südostasien, das Vereinigte Königreich, die USA und Australien stürmen Peace Of Mind mit unvergleichlichem Schwung ins Jahr 2025 !

Oct 02 Siegen (Germany) Vortex

Oct 03 Birmingham (United Kingdom) Muthers Studio

Oct 04 Leeds (United Kingdom) Don Fest

Oct 05 London (United Kingdom) New Cross In

Oct 06 Kortrijk (Belgium) Dvg Club

Oct 07 Paris (France) Tba

Oct 08 Solothurn (Switzerland) Kofmehl

Oct 09 Belval (Luxembourg) Mk Bar

Oct 10 Mönchengladbach (Germany) Projekt 42

Oct 11 Erfurt (Germany) Mideast Blood Hc Fest

Oct 12 Nürnberg (Germany) Kunstverein

Oct 17 Hamburg (Germany) Sin City Mosh Fest

Oct 18 Herleen (Netherlands) Rise Or Die Fest

Tickets: hier

Peace Of Mind online:

https://www.facebook.com/peaceofmindhardcore

https://www.instagram.com/peaceofmindhardcore/