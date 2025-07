Peace Of Mind: veröffentlichen Video zum Titeltrack des kommenden Albums

Peace Of Mind aus Deutschland kehren mit voller Kraft zurück und nehmen die globale Bühne ein. Nach fast 300 Auftritten in Europa, dem Vereinigten Königreich und den USA sowie Tourneen mit Hardcore-Größen wie Terror und Speed steht das Quartett kurz vor der Veröffentlichung ihres zweiten Studioalbums Blood Is The Price am 5. September 2025.

Seht euch das Video zum Titeltrack Blood Is The Price hier an:

Dieses Album ist ein viszeraler, emotional aufgeladener Schlaghammer, der drückende Breakdowns, messerscharfe Riffs und rohe lyrische Ehrlichkeit vereint. Es ist ein moderner Hardcore-Kampfschrei, der das Chaos der Selbstzerstörung, das Gewicht der Wut und den Funken der Erlösung einfängt.

Produziert von Taylor Young (unter anderem Gods Hate, Twitching Tongues, Nails) in Los Angeles und gemastert bei Audio Siege, ist das Album sowohl klanglich brutal als auch absichtlich gestaltet. Es markiert den Aufstieg der Band als eine wahrhaft internationale Kraft in der schweren Musik.

Ein bedeutendes Highlight ist die explosive Zusammenarbeit mit den australischen Hardcore-Vorreitern Speed, angeführt von Frontmann Jem. Ihr gemeinsamer Track ist eine Erklärung für Einheit, Energie und globale Reichweite – untermalt von einem Musikvideo, das die Intensität Beat für Beat widerspiegelt.

Nach ihrer gefeierten EP Life Long Tragedy werden Peace Of Mind 2025 internationale Bühnen zum Beben bringen, mit Auftritten beim Summer Breeze und Touren in Europa, dem Vereinigten Königreich, den USA, Südostasien, Japan und Australien. Ihr Markenzeichen sind kompromisslose, hochenergetische Live-Shows, die zu einem Muss in der Hardcore-Szene geworden sind.

Blood Is The Price ist nicht nur ein Album – es ist ein Jahrzehnt der Evolution, des Opfers und des Schwungs, destilliert in zehn kompromisslosen Tracks.

Blood Is The Price – Tracklist:

1. Burned Alive

2. Blood Is The Price feat. Jem Siow (Speed)

3. Born To Lose

4. Death Is Upon Us

5. Fear Shapes All

6. Seek The Light

7. Bite The Bullet

8. Hypocrite feat. Emely Finke (Blossom Decay)

9. Cut The Rope (2025) feat. Gregor Leskey (Risk It)

10. Peace Of Mind (2025)

Peace Of Mind sind:

Louis Wittmann – Sänger

David Stolzmann – Gitarrist

Patrick Stolzmann – Bassist

Patrick Eichhorn – Schlagzeuger

