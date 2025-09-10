Dark Angel: präsentieren „Behind The Scenes“ Serie auf YouTube

Die legendäre amerikanische Thrash Metal-Band Dark Angel feiert über drei Jahrzehnte ihres Schaffens und veröffentlicht eine Behind-the-Scenes-Serie auf YouTube mit dem Titel Dark Angel – Resurrection: The Making Of Extinction Level Event. Seht euch schon mal das Video zu Part 1 hier an:

Die Serie besteht aus drei Episoden, die wöchentlich auf dem YouTube-Kanal von Dark Angel veröffentlicht werden. Release-Termine: 8., 15. und 22.09.2025. Die Dokumentation bietet exklusive Einblicke in die Entstehung des neuesten Albums von Dark Angel.

Die neue Veröffentlichung wurde in den Armoury Studios in Vancouver, Kanada, unter der Regie von Produzent Rob Shallcross und dem legendären Mixer Mike Fraser aufgenommen und abgemischt.

Das fünfte Studioalbum von Dark Angel, Extinction Level Event, wurde am 5. September digital über Reversed Records veröffentlicht.

Dark Angel wurde 1981 gegründet – im selben Jahr wie Metallica, Slayer, Anthrax, Mercyful Fate und Sodom – und erlangte als Pioniere und Architekten des aufkommenden Thrash Metal Sounds eine treue Fangemeinde. Die genredefinierenden Alben We Have Arrived (1985), Darkness Descends (1986), Leave Scars (1989) und Time Does Not Heal (1991) trugen maßgeblich zur Formung einer musikalischen Bewegung bei, die sie mit ihren Kollegen teilten.

Die Band ist bekannt für ihre Wildheit und Präzision. Ihre charakteristische Mischung aus Geschwindigkeit, Technikaffinität und Intensität machte sie bei Headbangern weltweit beliebt. Der mitreißende Song Circular Firing Squad gab den Thrash-Fans einen weiteren Vorgeschmack auf das neue Album, das letzten Monat veröffentlicht wurde. Dies folgte der Veröffentlichung des Titeltracks im April, der von dem verstorbenen Mitbegründer und Gitarristen Jim Durkin geschrieben wurde.

Die moderne Besetzung von Dark Angel umfasst die Mitglieder der klassischen Ära Hoglan und den Gitarristen Eric Meyer; dazu kommen der Bassist Mike Gonzalez, der Sänger Ron Rinehart und der neueste Zugang, Laura Christine, die erstmals 2022 mit ihnen auftrat.

Dark Angel online:

www.instagram.com/darkangelthrash/#

www.facebook.com/darkangelthrashofficial