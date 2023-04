Cavalera: unterschreiben bei Nuclear Blast und kündigen Neuaufnahme von „Bestial Devastation“ & „Morbid Visions“ an

Nuclear Blast ist stolz, das Signing der Metal-Legenden Cavalera bekannt zu geben. Am vergangenen Freitag enthüllte die Band, dass sie Sepulturas erste EP Bestial Devastation und das erste Album Morbid Visions neu aufgenommen haben.

Max Cavalera kommentiert: „Da wir Jahr für Jahr härter werden, muss man manchmal dorthin zurückkehren, wo alles begann! Wir haben Bestial Devastation und Morbid Visions mit dem fantastischen Sound von jetzt neu aufgenommen, aber mit dem rohen und zeitlosen Geist. Das Artwork spiegelt die Zeit wider, in der wir gerade leben … Apokalyptisch wie die Hölle! Wir haben auch zwei neue Tracks mit Riffs aus diesen Tagen, die wir auswendig gelernt haben.“

Iggor Cavalera erklärt: „Ich hatte immer das Gefühl, dass die Aufnahmen unserer früheren Arbeiten der Art und Weise, wie wir die Songs performten, nicht gerecht wurden. Dies ist also ein ganz besonderer Moment in unserem Leben, in dem wir sehr stolz darauf sind, euch echten Fans unsere wahre Repräsentation der erstaunlichen Alben Bestial Devastation & Morbid Visions mit einer verrückten visuellen Identität zu zeigen…viel Spaß und wir sehen uns alle im Pit“.

Morbid Visions und Bestial Devastation wurden im The Platinum Underground neu aufgenommen. Die Alben wurden von Max Cavalera und Iggor Cavalera produziert, während John Aquilino das Engineering übernahm. Arthur Rizk war für das Mixing und Mastering beider Alben verantwortlich. Cavalera beauftragte Eliran Kantor mit der Gestaltung des Artworks für beide Alben.

Morbid Visions – Tracklisting:

1. Morbid Visions

2. Mayhem

3. Troops Of Doom

4. War

5. Crucifixion

6. Show Me The Wrath

7. Funeral Rites

8. Empire Of The Damned

9. Burn The Dead

Morbid Visions

Bestial Devastation – Tracklisting:

1. The Curse

2. Bestial Devastation

3. Antichrist

4. Necromancer

5. Warriors Of Death

6. Sexta Feira 13

Bestial Devastation

