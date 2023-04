Fifth Angel: kündigen neues Album „When Angels Kill“ an und veröffentlichen Video zum Titeltrack

Die mächtigen Fifth Angel sind stolz darauf, ihr episches viertes Album When Angels Kill anzukündigen, das am 16. Juni 2023 über Nuclear Blast Records erscheinen wird. Für Fifth Angel-Fans oder Fans von melodischem Power Metal ist dieses Album einfach ein Muss. When Angels Kill verwebt die Texte und Themen der letzten Fifth Angel-Trilogie zu einem Doppel-Konzeptalbum, ähnlich wie Helloween‚s Keeper Of The Seven Keys, Pink Floyd‚s The Wall oder Queensryche‚s Operation Mindcrime, und ist ein echter Killer ohne jeglichen Füllstoff. Jeder Song ist ein eigenständiges Werk, und die Doppelvinyl-, CD- und Digitalversionen sind fast siebzig Minuten lang.

Hier When Angels Kill vorbestellen oder vormerken:

https://fifthangel.bfan.link/wakfa.ema

Hört euch die Single When Angels Kill an:

https://fifthangel.bfan.link/waksg.ema

Seht euch das Musikvideo zu When Angels Kill an:

Ken Mary (Schlagzeuger und Produzent von Fifth Angel) kommentiert:

„When Angels Kill ist eigentlich mehr ein Soundtrack zu einem Film, der noch nicht gedreht wurde. Dieses neue Album kombiniert viele der Themen der letzten drei Alben und webt eine fesselnde Geschichte. Es ist sehr einfach, sich den „Film“ vorzustellen, während man dieses Album hört. Insgesamt ist es eine tiefgründige und düstere Geschichte, aber die Themen, über die die Band schon immer geschrieben hat, befassen sich mit dem Zustand der Menschheit. Themen wie Medienbetrug, Krieg, Terrorismus, Unterdrückung, Verrat, Naturkatastrophen und der Kampf ums Überleben sind darin verwoben. Wir beziehen uns in den neuen Texten sogar auf viele der Songtitel der Vorgängeralben, was meines Wissens noch nie in einem Konzeptalbum gemacht wurde. Wir hoffen, dass die Fans das Gefühl haben werden, dass dieses Album etwas ganz Besonderes ist.“

Die Geschichte von When Angels Kill beginnt in der Zukunft, als Phoenix, ein junger Mann, der in einer Welt gefangen ist, die enorme Veränderungen erlebt, feststellt, dass der gerissene, trügerische und skrupellose globale Führer, der Milliarden von Menschen versklavt, ihn nicht unterwerfen wird. Obwohl es sinnlos und sogar tödlich erscheint, Widerstand zu leisten, schließt sich Phoenix einem Rest von Menschen an, die für eine bessere Welt kämpfen. Verräterische Liebe, katastrophale Ereignisse, Isolation und der drohende Untergang verdüstern seine Tage, aber Phoenix bewahrt sich irgendwie seinen Überlebenswillen. Die Geschichte endet mit einem überraschenden Schluss.

Fifth Angel – When Angels Kill (Vollansicht im Time For Metal Release-Kalender hier)

Release-Datum: 16. Juni 2023



1. Descent Into Darkness

2. When Angels Kill

3. Resist The Tyrant

4. On Wings Of Steel

5. We Are Immortal

6. Empire Of Hate

7. Run To The Black

8. Seven Angels

9. Blinded And Bleeding

10. Kill The Pain

11. Five Days To Madness

12. Ashes To Ashes

13. The End Of Everything

14. Light The Skies

Verfügbare Formate:

– CD

– Gatefold 2LP (Transparent Red)

– Gatefold 2LP (Sky Blue)

– Digital Album

Fifth Angel – Line-Up bei When Angels Kill

Steve Carlson – Gesang

Ken Mary – Schlagzeug

John Macko – Bass

Ed Archer – Gitarren

Steve Conley – Gitarren

Jim Dofka – Leadgitarren

Über Fifth Angel:

Die Musikszene in Seattle war Mitte der 1980er Jahre eine Brutstätte für außergewöhnliche Talente. Heavy Metal war eine neue Musikwelle, die den Globus überrollte, und Fifth Angel ist einer der Urväter der legendären Metal-Szene von Seattle, die ikonische Metal-Bands wie Queensrÿche und Metal Church hervorbrachte.

1984 schlossen sich die Schulfreunde Ted Pilot (Sänger), Ed Archer (Gitarrist) und Schlagzeuger Ken Mary (Alice Cooper, Flotsam And Jetsam, House Of Lords) mit Leadgitarrist James Byrd und Bassist John Macko zusammen. Inspiriert durch den Erfolg von Queensryche, die nicht mehr in Clubs spielten, sondern ihre eigene Musik schrieben, aufnahmen und unabhängig veröffentlichten, wählten Fifth Angel einen ähnlichen Weg. Sie konzentrierten sich darauf, ihre Schreib- und Aufnahmefähigkeiten zu verfeinern und schufen das unglaubliche Debütalbum Fifth Angel, das heute als Metal-Klassiker gilt und unzählige Bands beeinflusst hat.

Fifth Angel wurde von dem berühmten Musikproduzenten Terry Date (Pantera, Soundgarden, White Zombie) mitproduziert und war Dates erste Produktion überhaupt. Das Album, das in den Steve Lawson Studios in Seattle aufgenommen und in den Vereinigten Staaten zuerst auf Shrapnel Records veröffentlicht wurde, wurde in Europa über ein junges Label namens RoadRunner Records mit Sitz in den Niederlanden vertrieben. Das Album wurde in der europäischen Metal-Gemeinde schnell zu einem Kult-Klassiker und erreichte höhere Charts als viele Veröffentlichungen der Major-Labels.

Epic Records wurde auf die Band aufmerksam und war von Fifth Angel so beeindruckt, dass sie die Band für sieben Alben und 21 Millionen Dollar unter Vertrag nahmen. Nach einem Re-Mastering der Aufnahmen und der Wiederveröffentlichung des Albums mit neuem Artwork stellte Epic 1988 Fifth Angel einem weltweiten Publikum vor.

Die Band erhielt begeisterte Kritiken und wurde in der Presse als das „nächste große Ding“ in allen wichtigen Metal-Magazinen der Zeit angepriesen, darunter Hit Parader, Kerrang!, RIP, Metal Edge, Metal Forces und viele andere. Kerrang! ging sogar so weit, dass sie eine Flexi-Disc mit der Musik der Band auf ihrem Cover anbrachten und der Band auch den Mittelteil des Magazins überließen.

Ende 1988 ging die Band erneut ins Studio, dieses Mal mit dem Produzenten Terry Brown (Rush). Epic Records veröffentlichte Time Will Tell von Fifth Angel im August 1989. Mit Time Will Tell verließ der Lead-Gitarrist James Byrd die Band und wurde durch das Gitarren-Wunderkind Kendall Bechtel ersetzt. Das Video zu Time Will Tell wurde auf dem Album veröffentlicht und lief auf MTV. Eine weitere Single aus dem Album, Midnight Love, wurde zum Titelsong für Howard Sterns US-Radioshow, die über vier Jahre lang auf Platz 1 stand.

Doch der Wind des Wandels begann sich in der Musikindustrie zu drehen, und als die Grunge-Musik Anfang der 90er Jahre den US-Musikmarkt hart traf (eine Musik, die ironischerweise ebenfalls aus Seattle stammte), lösten sich Fifth Angel auf. Aber das ist noch nicht das Ende der Geschichte …

Fifth Angel wurde eingeladen, 2010 als Headliner beim Keep It True Festival in Deutschland aufzutreten. Der Zuspruch war unglaublich und das ausverkaufte Publikum sang die Texte aller Songs mit. Dieses positive Momentum legte den Grundstein für ein neues Album.

Schließlich begannen einige der Mitglieder, gemeinsam zu schreiben und aufzunehmen, und die kollektive Begeisterung über die Musik, die dabei entstand, war sehr groß. Nuclear Blast unterzeichnete einen neuen Plattenvertrag für die Band, basierend auf einem Demo mit drei Songs, das 2017 eingereicht wurde, und im Herbst 2018 veröffentlichte Fifth Angel ihr erstes neues Album seit fast 30 Jahren, The Third Secret.

Auf dem Album waren die unglaublichen Talente von Kendall Bechtel, Ken Mary und John Macko zu hören. Der ursprüngliche Gitarrist Ed Archer kehrte bald zurück, und zusammen mit zwei neuen Mitgliedern, Steve Carlson am Leadgesang und Ethan Brosh an der Leadgitarre, wurde das Line-Up nach dem unerwarteten Ausstieg von Bechtel Ende 2018 komplettiert.

The Third Secret toppte die Charts bei Deaf Forever (DE), Rock Hard (DE) und zahlreichen anderen internationalen Magazinen und brachte die Gruppe zurück in die Charts. 2019 kehrt die Band auf die Festivalbühnen zurück, als Headliner des Metal Assault Festivals in Würzburg und im Sommer auf dem Rock Hard und Alcatraz Festival.

Fifth Angel werden in diesem Frühjahr erneut in der aktuellen Besetzung auf dem Keep It True Festival auftreten und später im August 2023 auch auf Alcatraz (BE) spielen.

Fifth Angel online:

www.instagram.com/fifthangelofficial

www.facebook.com/fifthangelofficial

www.fifthangelofficial.com