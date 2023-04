Overkill: veröffentlichen Musikvideo zum Titeltrack des neuen Albums „Scorched“

Vier Jahrzehnte lang waren Overkill die Wegbereiter für einige der wichtigsten Momente in der Welt des Metal. Am vergangenen Freitag knüppelten die Thrash-Legenden aus New Jersey ihr zwanzigstes Studioalbum Scorched über Nuclear Blast Records auf die Ohren.

Anlässlich der Veröffentlichung bot die Band das Musikvideo zum Titeltrack an. Seht euch den explosiven Track an, der die 35-jährige Geschichte von Burnin‘ Things umspannt. Seht euch Scorched hier an:

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Bobby Blitz von Overkill kommentiert: „Jetzt geht’s los, nennen wir es die dreifache Bedrohung … Neues Video, neues Album. Neue Tour! Ich freue mich darauf, euch alle auf der Straße zu sehen. Jetzt lasst uns die Sache ins Rollen bringen!“

Vergangenen Freitag startete die Band ihre Killfest Europatour 2023 mit Heathen:

Mehr Infos zu Overkill, den aktuellen Tourdaten sowie dem neuen Album Scorched bekommt ihr hier:

Overkill sind:

Bobby „Blitz“ Ellsworth – Gesang

D.D. Verni – Bass

Dave Linsk – Leadgitarre

Derek Tailer – Rhythmusgitarre

Jason Bittner – Schlagzeug

Overkill online:

https://www.facebook.com/OverkillWreckingCrew/

https://www.instagram.com/overkillofficial/

http://wreckingcrew.com/Ironbound/