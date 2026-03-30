Vomitory: präsentieren Video/Single „Wrath Unbound“ aus ihrem kommenden Album „In Death Throes“

Wrath Unbound ist die neueste Single der schwedischen Death-Metal-Institution Vomitory. Der brutale neue Track stammt vom Album In Death Throes, das am 10. April über Metal Blade Records erscheint.
Schlagzeuger Tobias Gustafsson kommentiert: „Wrath Unbound is inspired by dark powers and built for headbanging! This is probably the heaviest song on the album. The catchy melody combined with lots of double bass drums will roll over you like a tank. Musically it’s influenced by British giants like Iron Maiden, Bolt Thrower, and Carcass. Lyrically, I don’t really know where [vocalist/bassist] Erik [Rundqvist] found the inspiration. Probably somewhere far, far away…“
In jeder ernsthaften Diskussion über Death Metal dürfen Vomitory nicht fehlen. Die 1989 gegründete schwedische Band veröffentlichte zwischen 1996 und 2011 acht mitreißende Alben und etablierte sich damit als Giganten ihres Genres, bevor sie sich 2013 auflöste. Doch ihre Auszeit war nur von kurzer Dauer: 2019 kehrten sie anlässlich ihres 30-jährigen Jubiläums auf die Bühne zurück. Drei Jahre nach ihrem von der Kritik gefeierten Comeback-Album All Heads Are Gonna Roll (2023) sind Vomitory nun mit ihrem neuesten Werk In Death Throes zurück.
Die Band hat keine Pause eingelegt und sich sofort wieder ans Songwriting gemacht. Laut Schlagzeuger Tobias Gustafsson ist der unverwechselbare Vomitory-Sound zwar erhalten geblieben, doch das neue Album legt an Intensität noch einmal deutlich zu. „In Death Throes picks up where All Heads Are Gonna Roll left off, but we’ve turned the intensity up a notch. [New guitarist] Christian [Fredriksson] quickly found his place and even contributed music to four killer tracks. These additions bring a bit of diversity to our sound without straying too far from the formula.“
In Death Throes – Tracklist:
- Rapture In Rupture
- For Gore And Country
- Forever Scorned
- Wrath Unbound
- In Death Throes
- Cataclysmic Fleshfront
- Two And A Half Men
- Erased In Red
- The Zombie War General
- Oblivion Protocol
Wie schon bei All Heads Are Gonna Roll stammt das Albumcover von Giannis Nakos von Remedy Art Design (Evergrey, Suffocation, The Crown), während Seiya Ogino von Ogino Design für das Layout verantwortlich war. Das Ergebnis ist ein Album, das ebenso brachial wie visuell beeindruckend ist.
Die Aufnahmen zu In Death Throes fanden Ende 2025 in verschiedenen Studios statt. Schlagzeug und Gesang wurden in den Leon Music Studios in Karlstad, Schweden, aufgenommen. Produzent Rikard Löfgren, der bereits an Alben wie Terrorize Brutalize Sodomize, Carnage Euphoria und Opus Mortis VIII mitgewirkt hatte, übernahm das Engineering. Gitarre und Bass wurden in den Goff Studios in Karlstad eingespielt. Als Toningenieur agierte Christian Fredriksson. Für Mix und Mastering wandte sich die Band erneut an Lawrence Mackrory (Paradise Lost, Bloodbath, Lik) in den Rorysound Studios in Uppsala, Schweden. Das Ergebnis ist ein extrem harter, aber dennoch atmosphärischer Sound.
In Death Throes erscheint als CD, digital und als LP in folgenden Farbvarianten:
- 180g Black
- Dark Rose Marbled
- Desert Sunset (Coral Metallic Marbled) (Ltd. 300)
- Green Black Splatter (Exclusive Band/Tour Edition – Ltd. 300)
- Neon Orange Black Dust (Ltd. 200)
- Silver Black Dust (Sound Pollution Exclusive – Ltd. 200)
Vomitory – Mass Hallucination Tour 2026
w/ Hypocrisy, Abbath, Vreid
4/02/2026 Astra – Berlin, DE
4/03/2026 Amager Bio – Copenhagen, DK
4/04/2026 Traedgarn – Gothenburg, SE
4/05/2026 Fryshuset – Stockholm, SE
4/07/2026 Tavastia – Helsinki, FI
4/08/2026 Spelet – Riga, LV
4/09/2026 B90 – Gdansk, PL
4/10/2026 Sono Centrum – Brno, CZ
4/11/2026 Ragnarök Festival – Lichtenfels, DE
4/12/2026 Majestic Music Club – Bratislava, SK
4/14/2026 Joy Station – Sofia, BG
4/15/2026 Arenele Romane – Bucharest, RO
4/17/2026 Cvetlicarna – Ljubljana, SI
4/18/2026 Metal Franconia – Geiselwind, DE
4/19/2026 Z7 Konzertfabrik – Pratteln, CH
4/21/2026 Gruenspan – Hamburg, DE
4/22/2026 LKA Longhorn – Stuttgart, DE
4/23/2026 Essigfabrik – Köln, DE
4/24/2026 Felsenkeller – Leipzig, DE
4/25/2026 Backstage – München, DE
4/26/2026 Stadsgehoorzaal – Leiden, NL
4/28/2026 Trix – Leiden, DE
4/29/2026 Machine du Moulin Rouge – Paris, FR
5/01/2026 Academy 2 – Manchester, UK * No Abbath
5/02/2026 Incineration – London, UL * No Abbath
Vomitory sind:
Erik Rundqvist – Gesang/Bass
Urban Gustafsson – Gitarre
Christian Fredriksson – Leadgitarre
Tobias Gustafsson – Schlagzeug
