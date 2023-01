Epica: veröffentlichen One-Shot-Live-Video zu „Rivers“

Die Symphonic-Metal-Titanen Epica haben endlich ihre Epic Apocalypse Tour 2023 gestartet, eine europäische Co-Headline-Tour mit Apocalyptica, die sie im Laufe der nächsten drei Monate in 21 Länder führen wird.

Pünktlich zur ersten Show in Vilnius (dem ersten Auftritt der Band in Litauen überhaupt) haben sie ein neues Live-Video zu Rivers veröffentlicht, einer atmosphärischen Ballade von ihrem letzten Album Omega. Das neue Live-Video wurde in Santiago de Chile während der Lateinamerika-Tournee der Band im Jahr 2022 von Panda Productions gedreht und ist hier verfügbar:

Die Band hat außerdem drei Vinyl-Wiederveröffentlichungen The Phantom Agony, Consign To Oblivion und Design Your Universe (Gold Edition), die am 20. Januar erschienen und hier erhältlich sind: https://www.nuclearblast.com/uk/band/epica

The Epic Apocalypse Tour 2023

mit Apocalyptica und Wheel

23.01.23 | Sentrum Scene | Oslo, NO

24.01.23 | Berns | Stockholm, SE

25.01.23 | Amager Bio | Copenhagen, DK

27.01.23 | AFAS | Amsterdam, NL

28.01.23 | Georg Elser Halle | Hamburg, DE *SOLD OUT*

29.01.23 | Ancienne Belgique | Brussels, BE *SOLD OUT*

30.01.23 | O2 Academy | Bristol, UK

01.02.23 | Rock City | Nottingham, UK

02.02.23 | O2 Academy | Glasgow, UK

03.02.23 | Academy | Manchester, UK

04.02.23 | Roundhouse | London, UK

06.02.23 | Den Atelier | Luxemburg, LU *SOLD OUT*

07.02.23 | Zenith | Paris, FR

08.02.23 | Le Bikini | Toulouse, FR

10.02.23 | Razzmatazz 1 | Barcelona, ES

11.02.23 | Gamma | Murcia, ES

12.02.23 | La Riviera | Madrid, ES

14.02.23 | Coliseum | Lisbon, PT

12.03.23 | Capitol | Hanover, DE

13.03.23 | Carlswerk Victoria | Cologne, DE

14.03.23 | Schlachthof | Wiesbaden, DE

15.03.23 | MHP Arena | Ludwigsburg, DE

17.03.23 | Komplex 457 | Zurich, CH

18.03.23 | Metropole | Lausanne, CH

19.03.23 | Fabrique | Milan, IT

20.03.23 | Tonhalle | Munich, DE

22.03.23 | Barba Negra | Budapest, HU

23.03.23 | Gasometer | Vienna, AT

24.03.23 | Hala Vodova | Brno, CZ

25.03.23 | Progresja | Warsaw, PL *SOLD OUT*

27.03.23 | B90 | Gdansk, PL

28.03.23 | Columbiahalle | Berlin, DE

29.03.23 | Haus Auensee | Leipzig, DE

Epica online:

https://www.facebook.com/Apocalyptica

https://www.facebook.com/epica