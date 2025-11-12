Startseite
Tyrann – Besatt

Stark, aber nicht so stark wie das Debüt

Artist: Tyrann

Herkunft: Stockholm, Schweden

Album: Besatt

Genre: Heavy Metal, True Metal

Spiellänge: 28:45 Minuten

Release: 21.11.2025

Label: Dying Victims Productions

Link: https://dyingvictimsproductions.bandcamp.com/album/besatt

Bandmitglieder:

Gesang, Bass – Tobias Lindqvist
Schlagzeug – Jakob Ljungberg
Gitarre – Joseph Tholl

Tracklist:

  1. Transsylvanien
  2. Face The Tyrant
  3. Varje Sekund Och Andetag
  4. Besatt
  5. Omen
  6. Knytnäve Från Underjorden
  7. Ingen Tid För Oss
  8. Rå Energi

Tyrann sind bei den Kuttenträgern in Lauda-Königshofen und Brande-Hörnerkirchen schon seit einigen Jahren mehr als nur ein Begriff. Ein Problem sind die geringen Vinylauflagen. Die beiden EPs waren schneller ausverkauft, als dass alle Fans zum Beispiel auf dem Keep It True 2024 versorgt wurden. Tyrann setzen bisher ausschließlich auf Vinyl, eine CD-Variante existiert nicht. Diese Aufgabe übernimmt Dying Victims Productions aus Essen und legt die beiden Tyrann-EPs auf CD auf. Besatt ist seit dem 2. Juni 2023 verfügbar. Wer die Musik bereits kennt, bekommt ausschließlich die Information, dass das Release nun als CD verfügbar ist.

Besatt liefert grundsätzlich keinen anderen Stoff als der Vorgänger Djävulens Musik. Der Auftakt Transsylvanien kommt etwas aggressiver daher, Face The Tyrant ist schnell, aber auch verspielt und stampft ordentlich durch die Botanik. Es geht schwedisch weiter mit Varje Sekund Och Andetag, das in Richtung der NWoBHM blinzelt und beim Refrain die Fans zum Mitgrölen einlädt. Der Titeltrack Besatt ist für Tyrann schon fast progressiv. Die Herren wechseln mehrfach das Tempo und auch die Saitenarbeit übernimmt einen Teil der Regie, wobei die immer noch einfach und gradlinig und niemals verkopft ist.

Omen versucht sich als Ohrwurm, kommt aber nicht an Don’t Make Fashion Of Our Heavy Metal Passion heran. Wie beim Vorgänger setzen Tyrann etwas mehr auf Saitenarbeit und nicht nur auf Refrain und Eingängigkeit. Der Headbanger kommt auf Schwedisch daher, sodass sich der Refrain von Knytnäve Från Underjorden  nicht unbedingt zum Mitgrölen eignet. Stampfend rockig im NWoBHM-Style wird es mit Ingen Tid För Oss, bevor Rå Energi mit Wolfgeheul, schreddernden Saiten und Tempovariationen den Deckel auf die zweite EP von Tyrann macht.

Tipp: Tyrann sind kommendes Wochenende in Oberhausen auf dem Metal & Hell Festival. Wer die Möglichkeit hat, sollte sich den Auftritt nicht entgehen lassen. Weitere Infos gibt es hier (Klick).

Tyrann – Besatt
Fazit
Besatt ist ein gutes Heavy-Metal-Album, kommt aber an das überragende Djävulens Musik nicht heran. Tyrann sind nicht so auf dem Punkt unterwegs wie beim Debüt. Die Instrumente erhalten mehr Freiraum und verspielte Passagen wie beim Titeltrack sind keine Seltenheit. Mit zum Beispiel Face The Tyrant oder Omen gibt es immer noch Material, das exzellent ins Ohr geht. Die beiden Dinger sind aber kein zweites Don't Make Fashion Of Our Heavy Metal Passion. Auf der anderen Seite stehen Sachen wie der Titeltrack oder Rå Energi, die ein variantenreiches Spiel anbieten, dafür aber an Potenzial für Headbanger einbüßen.

Anspieltipps: Face The Tyrant, Omen und Knytnäve Från Underjorden
Franziska W.
9
