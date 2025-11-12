Misfire: haben neues Video zu „All Over The Place“ veröffentlicht

Die Thrash-Metal-Crew Misfire aus Illinois hat ein neues Video zu ihrem Song All Over The Place veröffentlicht. Unter der Regie von Alex Zarek fängt das Video die unbändige Energie und Aggression ein, die Misfires Auftritte live auszeichnen.

Misfire werden diesen Herbst durch die USA touren und sich den legendären Thrash-Bands Death Angel, Toxic Holocaust und Lions At The Gate anschließen – eine Tour, die nur eines verspricht: Chaos. Los geht es am 26. November in Denver, CO, und zieht durch Städte im ganzen Land, bevor sie am 17. Dezember in Los Angeles, CA, endet.

Schlagzeuger James Nicodemus sagt: „Let’s go! This is our final run of the year, and it’s a monster. We’re beyond stoked to share the stage with absolute legends — Death Angel, Toxic Holocaust, Lions At The Gate — and we’re coming for blood. See you maniacs in the pit!“

All Over The Place stammt von Misfires aktuellem Album Product Of The Environment, das Anfang des Jahres erschienen ist – ein Werk, das von Ghost Cult Magazine wie folgt gefeiert wurde: “Total thrash, total riffs, total devastation… don’t go crying to mummy when your eyeballs burst and your face falls off. You brought this on yourself.”