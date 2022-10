Misfire – Sympathy For The Ignorant

Misfire haben im Jahr 2021 ihr Album Sympathy For The Ignorant fertiggestellt, um dieses gut ein Jahr später am 01.04.2022 zu uns zu tragen. Die amerikanische Thrash Metal Band wurde 2018 in Chicago gegründet, um ein Jahr später die gleichnamige EP und 2020 die EP No Privacy zu veröffentlichen. Das Trio um Gitarrist und Sänger Jay Johnson will jetzt auch in Europa Anschluss finden und hat dafür Sympathy For The Ignorant im April frisch für unseren Kontinent released. Technisch könnte einem fast unabsichtlich „typisch amerikanisch“ herausrutschen. Genau in die Schiene springen Misfire jedoch und nehmen maximal Einflüsse aus Südamerika in ihr Spektrum mit auf. Der Produktion von Bassist Sean Coogan mangelt es nicht an Power. Er selber springt Jay mit weiteren Vocals zur Seite. Immer im Kreuzfeuer unterwegs ist James Nicademus, das Monster hinterm Schlagzeug. Ein bisschen Exodus, eine Prise Warbringer, kombiniert mit Havok oder auch Exhorder brauen Misfire ihren eigenen Brei, der jedoch nicht nur sehr identisch wie andere Produkte ist, sondern auch so schmeckt. Das Klangbild trifft voll ins Schwarze, selbst die verstrickten Riffs von Death Trap zünden, nur kommt das ganze Geschoss über eine im oberen Mittelmaß anzusiedelnde Leistung nicht hinaus. Dafür bleiben viele eingeschlagene Wege zu unspektakulär. Während ein Thrash Kenner die Jungs im Handumdrehen berechnet hat, reiten diese noch brav ihre Melodien rauf und runter. Mittendrin immer ein deftiger Groove, der sogar an DevilDriver erinnern lässt. Mit diesem Vergleich kann jeder Old School Gedanke in die Schublade gelegt werden. Wohl fühlt sich das Trio in einer moderneren Aufstellung. Den Griff zu altbewährten Hilfsmitteln lassen Sean Coogan und Co. nicht aus dem Auge. Wie man es auch dreht oder wendet, Sympathy For The Ignorant bietet zünftige Hausmannskost, die vor allem live den einen oder anderen Thrasher um den Finger wickeln kann. Die einzige Frage, die Misfire zeitnah klären sollten, warum man eben die Jungs aus Chicago aufdrehen soll und nicht eine andere Newcomer Band mit ähnlichem Soundgewand.

Hier! geht es für weitere Informationen zu Misfire – Sympathy For The Ignorant in unserem Time For Metal Release-Kalender.