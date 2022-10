Hot Water Music – Feel The Void

Hot Water Music spülen uns aus Gainesville, Florida einen frischen Post-Hardcore über den Großen Teich. Benannt nach einem Buch des 1994 verstorbenen Schriftstellers Charles Bukowski, haben sie in den letzten 26 Jahren 15 Alben veröffentlicht. In den ersten Jahren sprudelten die Langeisen förmlich aus den Händen der Musiker. In den letzten Jahren gehen die fünf Musiker deutlich bedachter an ihre neuen Songs. Beachtlich ist die Tatsache, dass die Gründer ohne Änderung im Line-Up bis heute ausgekommen sind. Bereits im März wurde das letzte Studioalbum Feel The Void veröffentlicht, auf das wir heute noch mal zurückblicken möchten. Leicht punkig, mit einem lockeren Hardcore Kern, lassen Hot Water Music weiter die Brechstange im Werkzeugschuppen. Lieber in der alternativen Rock / Metal Blase umhüllt, gleiten sie gen Horizont. Schwerelos, jedoch nicht ganz ohne Wehmut lassen Titel wie Newtown Scraper schwermütige Gedanken zu. Chuck Ragan legt weiterhin eine besondere Gesangsfarbe hin, diese bringt seine Truppe weiter in fast unerreichbare Punk Hardcore Gefilde, die man sonst so nicht in die Ohren getragen bekommt. An den Gitarren wird der Sänger von Chris Wollard und Chris Cresswell unterstützt. Mit der einzigen Pause im Line-Up von ca. zwölf Monaten hat Schlagzeuger George Rebelo nichts verpasst. Schließlich haben Hot Water Music 2009 bis 2010 die Füße still gehalten. Die fünf Jahre Pause von Light It Up zu Feel The Void steht den Amerikanern ebenfalls gut zu Gesicht. Der Einstieg in die Top 3 der deutschen Albumcharts kam für mich persönlich sehr überraschend. Im Nachgang haben es die Stücke wie Killing Time oder Collect Your Things And Run auch verdient. Immer am Ball geblieben und an ihren verrückten, modernen Genremix geglaubt, ernten Hot Water Music spätestens dieser Monate ihre Lorbeeren. In Sachen Labelbindung gelten sie eh als Wandervögel. Vielleicht auch die richtige Entscheidung, bereits nach einem Album zu End Hits Records zu wechseln. Erfrischend, mit mehr als einem Fuß im Alternative Punk Rock, gehen sie weiter weg vom Hardcore und lassen die Verbindung zum Genre nur noch selten aufblitzen. Gelungen bliebt Feel The Void alle Male und kann mit dem einen oder anderen Hit überzeugen.

