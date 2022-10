Willkuer: mit zweiter Single „Alles Schon Gehört“ aus dem kommenden Album „Zwei“

Die Schwaben hauen nach Bevor Hier Alles Hochgeht ihre zweite Single raus!

Sarkasmus trifft auf Kreativität! Alles Schon Gehört zelebriert die Gerüchteküche rund um Willkuer mit den besten Haterkommentaren der Bandgeschichte. Im humoristischen Textgewand zieht die Nummer auch den letzten Nörgler in den Bann. Rasant, melodisch und im gewohnten Willkuer-Sound donnert dieser Song garantiert in Überschallgeschwindigkeit aus euren Boxen.

Zitat der Band zum Song:

„Beim Songwriting zum zweiten Album auf einer entlegenen Hütte im tiefsten Bayern, hatten wir uns eines Abends einmal den Spaß gemacht, durch unsere Social Media Kommentare zu pflügen. Der Fokus lag dabei auf den besonders einfallsreichen Komikern, welche sich immer wieder selbst übertreffen. Prompt war die Songidee geboren. Wir haben mittlerweile „alles schon gehört“, also bitte liebe Nörgler und die, die es noch werden wollen: Seid wenigstens kreativ wenn ihr die Gerüchteküche rund um Willkuer anheizt oder uns ans Schienbein treten wollt. Schließlich wollen wir am Ende auch was zum Lachen haben 😉“

Infos zum Album:

„Ein Urknall für das Trommelfell“! Packt schon mal den Gehörschutz aus, denn die zweite Ladung Willkuer wird brachialer denn je! Das Schwabenquintett ist zurück mit einem hochexplosiven Pulverfass vollgepackt mit feurigen und facettenreichen neuen Hits, welche eure von der stumpfsinnigen Musiksuppe gelangweilten Gehörgänge mal so richtig durchspülen werden. Mit kernigen Gitarrenriffs, hymnischen Meisterwerken und mitreißenden Pogonummern, servieren euch die fünf eingefleischten Deutschrocker einen gewohnten Rundumschlag, welcher sich mit Ohrwurmgarantie in euer Hirn brennt, die Erde unter euren Füßen beben lässt und eure Tränendrüsen an die Belastungsgrenze zwingt. Kompromisslos, abwechslungsreich und geradeaus! Sperrt die Lauscher auf, denn hier kommt „Willkuer – Die Zweite“!

Das Album ist als Digipak, Boxset, sowie in 3 verschiedenen Vinyl Ausführungen, als MC in 2 Ausführungen + als Shirt-Bundle erhältlich.

Das Album erscheint am 10.03.2023!

Hier geht’s zum offiziellen Vorverkauf zu Zwei.

