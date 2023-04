Willkuer: aktuelle Tourdaten für 2023

Willkuer – eine Band wie eine Laune der Natur! Seit dem Jahr 2007 stehen Moritz Hermle (Vocals), Julian Kuder (Gitarre), Florian Söll (Drums), Andreas Weible (Bass) und Tobias Röschl (Gitarre) gemeinsam auf der Bühne. Von Anfang an haben sie sich jenem Deutschrock verschrieben, der unbequeme Wahrheiten ausspricht und den Stachel im Allerwertesten der Nation bildet. Über viele Jahre hinweg haben Willkuer diverse Größen der Deutschrockszene gecovert und in über 200 Shows die Stimmbänder der Feierwütigen an ihre Belastungsgrenze gebracht. In ihrer Heimat gilt die Band schon lange als Platzhirsch, doch im Jahr 2018 war es für die fünf Jungs an der Zeit auch jenseits von Süddeutschland neue Maßstäbe zu setzen – frischer, authentischer und zeitgemäßer denn je! Im Songwriting-Prozess zum ersten Album erlitten die Fünf jedoch zunächst einen schweren Tiefschlag. Nach einem plötzlichen Herztod von Gitarrist Julian war lange nicht klar, ob und wie es weitergehen kann. Doch mithilfe der Band und der Musik kämpfte sich Julian zurück ins Leben. Nach diesem einschneidenden Ereignis waren die fünf Schwaben stärker verbunden als je zuvor und eines stand für sie nun alle endgültig fest: gemeinsam für den Lebenstraum kämpfen – allen Widrigkeiten zum Trotz!

Mit der neu gewonnenen Energie und den kraftvollen und hymnischen Songs konnte die Band Ende 2019 das renommierte Deutschrocklabel Rookies & Kings und den namhaften Musikvertrieb Soulfood Music von sich überzeugen. Mit diesen starken Partnern veröffentlichten Willkuer am 7. Mai 2021 ihr gleichnamiges Debütalbum Willkuer. Ihre Songs fegen über den Platz wie ein regelrechter Hurricane, der dabei keinen Stein auf dem anderen lässt. Neben Gesellschaftskritik und Provokation, die zum Nachdenken anregt, will die Band vor allem eines: mit ihrer Musik möglichst vielen Menschen ein positives Lebensgefühl schenken, Mut machen und in schwierigen Zeiten eine Stütze sein. Mit viel Blut, Schweiß und Tränen katapultierten Willkuer ihr Debüt schlagartig auf Platz 11 der offiziellen deutschen Albumcharts. Damit machten sie ihrem Songzitat „Wir treffen euch hart mit purer Willkuer“ alle Ehre und eroberten über Nacht den Deutschrockmarkt. Mit ihren eingängigen und mitreißenden Songs gewinnen sie täglich neue Anhänger dazu. Der 2021 gegründete und permanent wachsende Willkuer Supporters e.V. greift der Band dabei tatkräftig unter die Arme und bildet eine enorm wichtige Säule und das Rückgrat der Band.

Der Fleiß der Schwaben scheint sich auszuzahlen, denn so ergatterten sie für 2021 nicht nur einige namhafte Festivaltermine vor tausenden Besuchern, sondern auch eine deutschlandweite Tour mit Terminen in über zehn Städten. Nur eins fehlte noch – eine eigene Veranstaltung musste her! So setzten sich die eingefleischten Musiker zusammen und stampften Das Grosse Willkuer – Heimspiel aus dem Boden. Mittlerweile stürmen über 2000 Besucher den Flugplatz in Hülben und zelebrierten mit der Band ein unvergessliches Wochenende der Superlative in heimischen Gefilden. Auch im neuen Jahr ist die Band dauerhaft ausgebucht und klettert auf Line-Ups wie dem Alpenflair, der G.O.N.D und vielen weiteren bekannten Festivalinstitutionen immer weiter nach oben. Anfang 2022 verschanzten sich Willkuer wieder im Studio, um die Produktion des zweiten Studioalbums voranzutreiben, welches am 10. März 2023 das Licht der Welt erblickte. Die Schwaben hissen somit erneut ihre Flagge und sind bereit, den Markt mit einem hochexplosiven Pulverfass vollgepackt mit feurigen und facettenreichen neuen Hits zu stürmen. Ein musikalischer Rundumschlag, welcher sich mit Ohrwurmgarantie ins Gehirn brennt.

Tourdaten:

27.04.2023 – Germany – Cottbus

28.04.2023 – Germany – Weiden

29.04.2023 – Germany – Nürnberg

30.04.2023 – Austria – Wien

19.05.2023 – Germany – Hannover

27.05.2023 – Germany – Loburg

19.10.2023 – Germany – Leipzig

20.10.2023 – Germany – Berlin

21.10.2023 – Germany – Lichtenfels

02.11.2023 – Germany – Ravensburg

03.11.2023 – Germany – St. Wendel

04.11.2023 – Germany – Herford

16.11.2023 – Germany – Kiel

17.11.2023 – Germany – Bremen

18.11.2023 – Germany – Alsfeld

https://www.facebook.com/willkuer.band/