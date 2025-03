Misfire: veröffentlichen neues Album „Product Of The Environment“ am 02.05. über MNRK Heavy

Die Chicagoer Thrasher Misfire werden ihr Album Product Of The Environment am 2. Mai auf MNRK Heavy veröffentlichen und haben jetzt die Leadsingle des Albums bekannt gegeben.

Als Schlagzeuger James Nicademus die Band Misfire im Jahr 2018 mitbegründete, wollte er auf die Felle hauen und vollmundige Tracks herausbringen, die als musikalische Therapie für seine Band und die Fans dienen sollten. Wie bei jeder neuen Gruppe gab es aufregende Möglichkeiten, sich zu entwickeln, und schwierige Umstände, die sie zu entgleisen drohten. Aber unter Nicademus‚ wachsamem Auge und seiner Vision überlebten Misfire die brutalen Zeiten und gingen stärker denn je daraus hervor.

Das erneuerte und wieder erstarkte Line-Up von Misfire – zu dem Sänger Tim Jensen, Gitarrist Kostadin Kostadinov und Bassist/Sänger Dan Stapinski gehören – wütet nun mit Volldampf auf ihrem zweiten Album Product Of The Environment. Diese neue, zwölf Songs umfassende Sammlung ist das Ergebnis der stürmischen Veränderungen, die der Vierer aus Illinois in den letzten drei Jahren durchgemacht hat. Das ursprüngliche Line-Up von Misfire bestand aus einem anderen Sänger/Gitarristen und Bassisten. Doch 2022, vor einer großen Tournee im Vorprogramm von Warbringer, verließ der Frontmann die Band aus persönlichen Gründen. Jensen und Kostadinov sprangen ein, um die Situation zu retten. Nach einer erfolgreichen Tour quer durch das Land verließ der Bassist die Band, um sich der Tontechnik zu widmen, und Misfire holten Stapinski ins Boot.

Alle vier Misfire-Mitglieder haben ihre musikalischen Partner gefunden, und ihre Talente kommen auf Product Of The Environment voll zur Geltung. Jensen bringt Klarheit und Melodie in seinen aggressiven Gesang und findet seinen Sweet Spot zwischen der rauen Stimme von Dave Mustaine und dem Gebrüll von Phil Anselmo. Kostadinov, der aus Europa stammt, hält mit seinem Sechssaiter-Spiel die Balance zwischen Aggression und Melodie, schreddert, wenn es nötig ist, und hält sich ansonsten geschmackvoll zurück. Stapinski, der seine Basslinien spielt, zeigt die gleiche Gewitztheit, wie er den Groove eines jeden Songs bearbeitet. Nicademus hämmert zwar hinter seinem Schlagzeug herum, aber sein musikalischer Einfluss hallt in der vordersten Reihe der Gruppe wider. Er spielt auch Gitarre und zaubert die meisten der Riffs, die die Musik der Band antreiben.

Während das 2021 erschienene Debüt Sympathy For The Ignorant eine Reihe von energiegeladenen Demos war, die über MNRK Heavy veröffentlicht wurden, war Product Of The Environment ein ausgefeilteres Werk. Misfire reisten für zehn Tage nach Atlanta, um mit Co-Produzent/Engineer John Douglass und Mixer Alex Parra zu arbeiten, der auch in der Band Paladin Gitarre spielt. Die Ergebnisse sprechen für sich. Artificially Intelligent und Privacy befassen sich mit der Besorgnis über die heimtückischen digitalen Kräfte, die unser Leben überwachen und formen. Twist Of Fate erlaubt es Stapinski, sich über Menschen auszulassen, die andere ohne Reue ausnutzen, während die Leadsingle und das Video We Went Through Hell wütend die Beinahe-Auflösung der Band nach dem Weggang ihres ursprünglichen Frontmanns thematisiert.

Seht euch das Video zu We Went Through Hell hier an:

Weiter erklärt Nicademus zu We Went Through Hell: „We went through hell these last couple of years but we made it through… and what doesn’t kill us only makes us stronger. This song is for anyone going through it. Let that aggression out with us!“

Product Of The Environment – Trackliste:

1. Borrowed Time

2. Day To Day

3. All Over The Place

4. We Went Through Hell

5. Born To Die

6. Living The Dream

7. Left For Dead

8. End Of An Age

9. Privacy

10. Twist Of Fate

11. Artificially Intelligent

12. Product Of The Environment

Product Of The Environment enthält Gast-Gitarrensoli von Douglass, Parra und Rob Cavestany von Death Angel, während Exodus-Frontmann Rob Dukes bei dem Song Left For Dead auftritt. (Dukes stellt die bösartige Stimme dar, die den Frontmann von Misfire unter seine Kontrolle bringt.) Das Album mit einem Cover von Rick Zesati wird auf CD, LP und in digitalen Formaten veröffentlicht.

