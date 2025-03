Project Polyphony: haben die „Single A Miracle For Jade“ veröffentlicht

Project Polyphony, das genreübergreifende Metal-Projekt unter der Leitung von Taz James, freut sich, die Veröffentlichung der neuesten Single A Miracle For Jade bekannt zu geben.

Dieser zutiefst persönliche und eindringliche Song ist eine Hymne des Überlebens, geschrieben für all jene, die gegen Depressionen, Verzweiflung und die stille Last suizidaler Gedanken gekämpft haben – und an den unwahrscheinlichsten Orten Hoffnung gefunden.

A Miracle For Jade ist eine klangliche Reise aus der Dunkelheit ins Licht. Der Song erzählt die Geschichte von The Dreamer, einer jungen Frau, die versucht, sich das Leben zu nehmen, weil sie sich verlassen und jenseits der Erlösung fühlt. Doch in den Narben, die zurückbleiben, findet sie genau das Wunder, nach dem sie gesucht hat.