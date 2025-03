Temic: veröffentlichen Live-Version von „Falling Away“

Vor zwei Jahren wurden Temic in der Prog-Metal-Welt als ehrgeizigste und adrenalingeladene Supergroup vorgestellt, als Band auf die internationale Szene losstürmte. „Falls somewhere between Leprous, Sleep Token, Haken, Dream Theater and Pain Of Salvation“, sagt Mike Portnoy über diese neue Band aus bewährten Musikern, zu denen aktuelle und ehemalige Mitglieder von Devin Townsend, der Neal Morse Band, Shining und Maraton gehören.

Nachdem sie mit ihrem Debütalbum Terror Management Theory auf den Jahresendlisten gelandet sind, gehen Temic nun auf ihre allererste Europatournee. „We’re beyond excited to bring our music to cities across Europe this month during The Theory Of Dreams Tour“, sagt die Band. „This is our first tour together as Temic and we will perform all of the songs off Terror Management Theory every night!“

Seht euch Temic Hit Falling Away live auf dem letztjährigen Midsummer Prog Festival an: