The Deadnotes: starten ihre „Rock ‚N‘ Roll Saviour2025“ an diesem Wochenende

Nach Monaten der Promophase wird es für The Deadnotes jetzt endlich wieder Zeit, zu ihrer Kernkompetenz zurückzukehren: Mit ihrem neuen Album Rock ‚N‘ Roll Saviour, das im Februar über Grand Hotel Van Cleef erschienen war, geht es jetzt endlich auf Tour.

Nach zwei Shows in ihrer ehemaligen Heimat Freiburg mit zwei besonderen Shows, geht es im Anschluss in voller Bandbesetzung nach Frankfurt, Köln, Oberhausen, Berlin und Langenberg. Kürzlich hatte die Band alle Supportbands für die kommenden Shows angekündigt.

The Deadnotes – Rock ‚N‘ Roll Saviour Germany 2025

15.03. Freiburg, The Great Räng Teng Teng (Release-Show, mit Trancy And The Space Dogs)

18.03. Frankfurt, Ponyhof (mit Urban Socks)

19.03. Köln, Helios37 (mit Angelic In Jeans)

20.03. Oberhausen, Druckluft (mit Himitzu)

21.03. Berlin, Monarch (mit Swiss Pleasure)

22.03. Langenberg, KGB (mit Night Orchestra)