Misfire: präsentieren neues Video „War Of Mine“

Das aus Chicago stammende Thrash-Trio Misfire veröffentlichte am Freitag sein Debütalbum Sympathy For The Ignorant via MNRK Heavy. Die Band veröffentlichte außerdem ihr neues Video War Of Mine, dass ihr euch hier ansehen könnt.

Schlagzeuger James Nicademus kommentiert: „Es ist ein tolles Gefühl, dieses Album endlich zu veröffentlichen und es mit der Welt zu teilen. Wir sind wirklich stolz darauf und können es kaum erwarten, diese Songs live zu spielen!“

Die neueste Single War Of Mine verbindet klassischen Thrash, der an die frühen Megadeth erinnert, mit Groove Metal, wie der von Pantera.

