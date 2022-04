Disconnected: veröffentlichen ihr Album „We Are Disconnected“

Disconnected veröffentlichten ihr neues Album We Are Disconnected am 01. April. Zuvor präsentierten sie am 10. April 2020 einen ersten Auszug: Unstoppable mit bereits mehr als 950 000 Streams auf Spotify und mehr als 100 000 Views auf das Musikvideo (Facebook und Youtube Views zusammen).



Als 2020 die Pandemie ausbrach und fast alle Live-Veranstaltungen auf 2022 verschoben wurden, beschlossen sie, an einer EP zu arbeiten, um ihren Fans 2021 etwas Neues zu bieten.

The Downtime ist seit dem 14. Mai 2021 erhältlich und nur auf digitalen Plattformen verfügbar.



Kürzlich wurden Disconnected in das historische Line-Up des Hellfest 2022 aufgenommen, neben Bands wie Guns’N’Roses, Metallica, Megadeth, Alice Cooper etc …

Mehr Infos zu Disconnected und dem neuen Album We Are Disconnected findet ihr hier:

Disconnected online:

https://www.facebook.com/wearedisconnected.band

https://www.instagram.com/wearedisconnected/?hl=fr