Architects müssen leider ihre für Mai geplante Tournee rund um das aktuelle Erfolgsalbum For Those That Wish To Exist (Epitaph Records) auf den kommenden Januar verlegen.

Tickets bleiben gültig, die neuen Daten lesen sich wie folgt:

Architects Tour 2023:

05.01. Frankfurt / Jahrhunderthalle

06.01. Hamburg / Sporthalle

07.01. Düsseldorf / Mitsubishi Electric Halle

09.01. München / Zenith

10.01. Ludwigsburg / MHP Arena

12.01. Leipzig / Haus Auensee

13.01. Berlin / Columbiahalle