Crusher: die Melodic-Thrash-Metal Band enthüllt neue Einlaufmusik des American Football Clubs Wiesbaden Phantoms

Nachdem die Melodic-Thrash-Metal Band Crusher 2020 erfolgreich ihr Album Unleashed auf den Markt brachte, kommt nun ein Nachschlag in Form des Songs The Call Of The Unseen als Single auf den Markt. Dieser Song wird künftig die offizielle Einlauf-Hymne des American Football Clubs Wiesbaden Phantoms in der GFL2 sein!

Im Jahr 2021 entstand im Football-Club die Idee, sich wieder mehr der härteren Musikrichtung zuzuwenden und nach Möglichkeit eine eigene Hymne für den Einmarsch des Football-Teams zu bekommen. Die Grundidee begeisterte die Band, sodass nach einigen Gesprächen und Austausch die fünf Musiker begannen, einen Titel bewusst für diesen Moment zu schreiben. Hier ließ der Club der Band komplett freie Hand und so wurde der Song nach Fertigstellung erneut in den Moburec Studios unter der Leitung von David Buballa (u.a. Powerwolf, Crematory) aufgenommen.

Nachdem das Mixing und Mastering abgeschlossen war, präsentierte die Band den Song erstmals dem Vorstand und dieser nahm ihn begeistert auf.

Die Band Crusher hierzu: „Wir sind sehr stolz, dass wir vom Football Club kontaktiert wurden und dass uns ein so großes Vertrauen entgegengebracht wurde, sodass wir komplett freie Hand hatten, was die Gestaltung des Songs angeht. Musikalisch hat dieser Track natürlich einen langen Vorlauf, um dem Team die Möglichkeit zu geben, sich gebührend auf dem Spielfeld einzufinden. Textlich wird thematisiert, wie ein Spieler sich fühlt, was dieser denkt, bevor der Startschuss für das kommende Spiel fällt. Angespannt, aber auch voller Vorfreude, Respekt vor dem Spiel mit ungewissem Ausgang, aber nicht ängstlich, da sich eben auf jenen Moment monatelang vorbereitet wurde. Dass American Football derzeit in Deutschland so sehr angesagt ist, hatten wir bei alledem gar nicht bedacht, freut uns aber natürlich umso mehr!“

Ab der kommenden Saison wird der Song dann bei den Spielen der Phantoms aus den Stadionboxen zu hören sein. Ab dem 2. April 2022 ist dieser auf den gängigen Onlineplattformen der Band und des Teams veröffentlicht, um die Fans gebührend einzustimmen. Auf YouTube gibt es zum Song The Call Of The Unseen eine visuelle Untermalung: