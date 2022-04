Time For Metal Zeitreise – Deep Purple – Maschine Head

In dieser Kolumne plaudert Redakteur Florian W. mit Chefredakteur René W. ein bis zweimal im Monat über einen Klassiker der Metal- und Hardrock-Geschichte. Der Fokus liegt dabei nicht auf Bands aus der zweiten Reihe oder auf vergessenen Underground-Perlen. Die Time For Metal Zeitreise ist die Bühne für die einflussreichen und großen Bands unserer Szene. Hier wird über deren Alben gefachsimpelt, sich erinnert, diskutiert und manchmal auch gestritten. Von Fans für Fans.

Lehnt euch gemütlich zurück und erinnert euch mit uns an die alten Zeiten und die großen Momente, die uns alle so sehr geprägt haben. In diesem Monat mit dabei unser Kollege Kay L.

Heute: Deep Purple – Machine Head aus dem Jahr 1972

René W.:

Older than old ist das heutige Thema und dazu haben wir uns passend unseren lieben Kay mit ins Boot geholt, den Deep Purple quasi sein Leben lang begleiten. Wann bin ich das erste Mal mit der englischen Rockband in Berührung gekommen? Die Frage kann ich gar nicht mal eben so aus dem Ärmel schütteln. Meine Tendenz schielt auf Smoke On The Water, der definitiv im Musikunterricht lief, aber bereits davor wohl meine Ohren durch Radiosequenzen erreicht haben dürfte. Mein Onkel hat den Fokus eher auf Led Zeppelin, ZZ Top und Kiss gelegt, wobei dort ganz bestimmt auch Deep Purple mit Machine Head lief. Da mein Weg über den Umweg Metal zurück zum Rock führte, dauerte es, die Musik richtig schätzen zu lernen. Meine Lieblingsversion von Smoke On The Water war von Six Feet Under mit Chris Barnes auf der Graveyard Classics, auf der T.N.T. und Son Of A Bitch als Cover ebenfalls sehr cool waren. Wenn ich schon in den Death Metal abschweife, in der letzten Zeitreise haben wir Cannibal Corpse mit Gallery Of Suicide durch den Fleischwolf gedreht. Zurück zu Deep Purple. Für mich stand die Truppe lange Zeit tatsächlich nur für Smoke On The Water, quasi als One-Hit-Wonder. Eure schockierten Blicke liegen jetzt schwer auf meinem Seelenfrieden, aber was soll ich hier herumlügen?

Mit über 20 Jahren aus den extremsten Metal-Sektoren zurück zu den Rockwurzeln gefunden, lief dann vor ca. zehn Jahren das Album das erste Mal an einem Stück durch. Highway Star als Opener macht richtig Laune und hat bewiesen, dass die Männer tatsächlich mehr als nur einen guten Song geschrieben haben. 😀 Mittlerweile gefällt mir die Nummer sogar noch besser als der zu oft gehörte Dauerbrenner. Bevor es weiter ins Album geht, Flo, wie war dein Einstieg, musstest du Smoke On The Water auf der Blockflöte spielen lernen?

Florian W.:

Auf der Blockflöte tatsächlich nicht, aber ich habe mich immer geweigert, das Riff zu spielen, als ich gelernt habe, Gitarre zu spielen. Obwohl Millionen von Anfängern das Ding mehr oder weniger gut spielen, hängt es mir einfach zum Hals raus. Wir waren auf unseren Zeitreisen ja schon häufiger beim Stichwort „totgehört“, aber mir kamen selbst bei den härtesten Wiederholungen im Radio selten solche Gefühle hoch. Es nervt einfach, dass die Rock- und Ballermann-Fraktion nur Highway To Hell, Stairway To Heaven, We Will Rock You und eben Smoke On The Water kennt. Dass Purple weitaus mehr zu bieten haben, werden wir beim aktuellen Thema merken. Um noch mal auf deinen Einstieg einzugehen: Older than old stimmt zwar grundsätzlich, allerdings war das älteste Zeitreise-Album bisher II von Led Zeppelin aus dem Jahr 1969.

Genau wie mein älterer Bruder, der bekanntermaßen großen Einfluss auf meine Vorliebe für Metal hatte, war es mein Vater, der mir die klassischen Rockbands näherbrachte. Sein Heiligtum war immer die Made In Japan Vinyl, die sich jetzt in meinem Besitz befindet. Das zu Recht als eines der besten Livealben der Rockgeschichte gefeierte Album erschien wie Machine Head im Jahr 1972 und feiert in diesem Jahr 50-jähriges Jubiläum. Die gleichnamigen US-Metaller haben sich entgegen einer weitverbreiteten Meinung nicht nach dem Purple-Album benannt. Zurück zu meiner musikalischen Früherziehung. Unterbewusst habe ich die Musik als kleiner Steppke natürlich aufgesaugt, aber ähnlich wie bei dir, René, fand mein Weg eher vom Metal wieder zurück zu den Wurzeln. So erschienen Deep Purple erst mit dem Einstieg von Steve Morse und den „späteren“ Alben wieder auf meinem Radar. Zum einen gehört Morse zu meinen absoluten Lieblingsgitarristen, zum anderen fand ich Ritchie Blackmore trotz seiner unbestreitbaren Klasse immer sehr arrogant. Ein weiterer Auslöser war ein Livekonzert in Hannover, bei dem mir die alten Herren ordentlich in den Arsch getreten haben. Doch dazu später mehr. Apropos alte Herren: Ich übergebe respektvoll und mit schelmischem Grinsen an Kay – Großvater, Großvater, erzähl uns eine Geschichte.

Kay L.:

Soso, eine Geschichte wollt ihr hören. Mensch, das ist 50 Jahre her. Ein halbes Jahrhundert. Fünf Dekaden, eine Ewigkeit, aber ich erinnere mich. Machine Head, das dritte Album der erfolgreichen Mark-II-Ära und das insgesamt sechste der Truppe aus London. Darauf sind Klassiker wie Highway Star, Pictures Of Home oder Lazy und natürlich der Überhit Smoke On The Water. Dazu hab ich meine damals noch richtig langen Haare geschüttelt. Ihr Youngster habt den Metal heute, weil es Bands wie Deep Purple damals gab. Ritchie, der leicht Arrogante, aber in Schwarz, ist die Vorlage für jeden Speed Metal, und Gillan ist der Sänger, an dem sich heute viele messen lassen müssen. Dazu kam ein Hammondorgel-Spieler, der bis heute unerreicht ist. Es war eine Pflicht, die Platte damals zu haben, zu hören, das Textblatt zu lesen und immer wieder die Platte umzudrehen. Ja, keine CD oder Spotify, nein, nach knapp zwanzig Minuten zum Plattenspieler und die Scheibe drehen. Da es noch nicht so viele neue Platten gab, wurde die natürlich hundertfach gehört. Wo gibt es das heute noch? Nirgends, zu viele neue Sachen. Ich hab noch die Original Erstpressung – zerkratzt, aber ohne Sprünge. Nun habt ihr die Platte ja auch gehört, welcher Song ist euer Lieblingssong?

René W.:

Dass ich so brutal schon am Anfang der Reise nach den Top 3 gefragt werde, kenne ich, aber du setzt mir ja quasi die Pistole auf die Brust. Zwei, drei Sätze musst du dich trotzdem gedulden. Wie du weißt, besitze ich trotz meines noch zarten Alters eine doch schon beachtliche Plattensammlung, leider noch ohne Machine Head von Deep Purple, diese Lücke wird aber noch geschlossen. Live In Japan kann schon angeboten werden. Wir beide haben bereits in meiner Bar Spirituosen und Bier verdrückt und dabei Iron Maiden und Helloween über die Nadel tanzen lassen. Eine solche Session können wir sehr gerne auch mal zu dritt feuchtfröhlich durchleben. An Highway Star führt kein Weg vorbei, die Nummer 1 ist und bleibt der Opener. Smoke On The Water ist leider zu sehr durchgenudelt, ansonsten eine klasse Komposition, keine Frage. Bekannt für Außenseiter in meiner Top 3 hat dort Space Truckin‘ eine Chance und steht neben Pictures Of Home und Lazy. Alleine die genannten Songtitel offenbaren die Stärke des Albums, wie sieht das Ergebnis bei dir aus Flo?

Florian W.:

Puh, da habt ihr ja den Spieß umgedreht und meine Frage nach den Top 3 vorweggenommen. Wobei Kay ja nur nach dem Lieblingssong gefragt hat. Aufschieben geht also zumindest noch ein Weilchen. Ich schließe mich René an und erzähle erst noch eine Anekdote. Wie etwas weiter oben schon erwähnt, war der Auslöser, mich mehr mit der Band zu beschäftigen ein Konzert in Hannover vor fast zehn Jahren. Neben der grandiosen Show werde ich leider nicht vergessen können, dass sie DIESEN Song nicht gespielt haben, obwohl vier Stücke von Machine Head den Weg in die Setlist fanden. Da hätte ich lieber auf Smoke On The Water verzichtet, aber die bereits erwähnten „Eventrocker“ sicherlich nicht, sonst hätten sie am Stammtisch nichts zu erzählen, weil sie die anderen Songtitel gar nicht kennen. Unvergessen sind auch die Sprüche dieser Herrschaften, „ob man diese Vorband namens Edguy kennen müsste“ – „die sind doch bestimmt noch ganz frisch auf dem Markt.“ Die Band von Meister Sammet war damals immerhin schon 20 Jahre im Geschäft.

Den legendären Jon Lord durfte ich nicht mehr live erleben, da er Purple bereits 2002 verlassen hatte und wenige Zeit vor dem Konzert den Kampf gegen den Krebs verlor. Aber sein Nachfolger Don Airey ist natürlich auch ein Könner, was seine Zusammenarbeit mit Bands wie Priest, Black Sabbath, Jethro Tull, Rainbow und vielen anderen beweist. An dem Abend hat mich der zu dem Zeitpunkt 64-jährige Drummer und letztes verbliebenes Gründungsmitglied, Ian Paice, am meisten fasziniert. Kaum zu fassen, dass er mit Mitte 70 immer noch hinter der Schießbude sitzt. Ach, den Song bin ich euch noch schuldig, wie bei René ist es der überragende Opener Highway Star, der gerne mal in doppelter Länge live zelebriert wird, aber leider an besagtem Abend fehlte. Wie von dir Kay schon erwähnt, sind Deep Purple die Vorreiter des Metal zusammen mit Led Zeppelin und natürlich auch Black Sabbath. Dieser Song mit dem genialen Riff steht einem Opener wie Whole Lotta Love in nichts nach. Fenster runter und über den Highway gedonnert. Dann das dröhnende Hammondsolo auf voller Lautstärke und bevor ich das Zepter wieder an Kay reiche, noch eben laut die legendären Zeilen mitgegrölt:

Oooh she’s a killing machine

She’s got everything

Like a moving mouth body control

And everythingI love her I need her

I seed her

Yeah she turns me on

Alright hold on tight

I’m a highway star

Kay L.:

Anekdoten gibt es so einige. Aber zunächst war ich auch auf der von Flo angesprochenen Tour. An das Konzert von Deep Purple mit Edguy erinnere ich mich auch noch gut, trotz des fortgeschrittenen Alters. Das war 2012 in der Sparkassenarena bei mir zu Hause in Kiel. Edguy fand ich zu der Zeit schon ganz cool und hatte bereits einige Scheiben vom guten Tobi. Die Tour wurde nicht wegen einer neuen Scheibe gemacht, sondern so eine Art Best-of, wobei sie aus der Menge von Material auswählen mussten. Warum dann ausgerechnet Highway Star nicht dabei war, erschließt sich mir nicht, aber Fireball war ein guter Ersatz. Es war mir aber egal, da sie ja nun mal zu meinen Lieblingsbands zählen. Da war nur der Besuch wichtig und es war schon das gefühlte zwanzigste Mal, dass ich auf einem Konzert von Deep Purple war. Zu der Zeit tat ich mich allerdings ein wenig schwer mit dem Bandgefüge, da ich ein bekennender Jon Lord Fan war und bin. Ich durfte den Maestro noch im Kieler Schloss treffen, bei dem er nach dem Ausstieg im Jahre 2002 mit Orchester ein umjubeltes Konzert gab. Nach der Show durfte ich ihn treffen und hatte die Chance, mit ihm zu reden. Unvergesslich. Charmant, eloquent, ein wahrer Gentleman. Er hat so tolle Musik gemacht und war ja nun auch maßgeblich am Erfolg von Purple beteiligt.

Don Airey passte meiner Meinung da nicht so hin, obwohl er auch ein klasse Keyboarder ist und das auch eindrucksvoll bewiesen hat. Aber irgendwie fühlte es sich „falsch“ an. Das ging mir bei Steve Morse aber auch so. Mittlerweile ist das aber Schnee von gestern und Morse und auch Airey sind halt Bestandteil dieser nunmehr seit über 50 Jahren existierenden Truppe. Ich könnte stundenlang über die verschiedenen Konstellationen in der Band reden. Die wurden hintereinander aufgezählt und bis heute heißen sie „Mark“ und dann mit römischen Ziffern versehen. Machine Head kam zur Mark II Zeit zustande und die war wohl die erfolgreichste Konstellation. Heute sind wir bei Mark VIII und das ist die am längsten zusammenspielende Formation und die letzten drei Alben sind sehr erfolgreich gewesen. Aber zurück zu Machine Head.