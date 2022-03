Disconnected: neue Single „King Of The World“ mitsamt Musikvideo

Die französische Modern-Metal-Band Disconnected hat das offizielle Musikvideo zu ihrer neuen Single King Of The World veröffentlicht. Unter der Regie von Laurent Hart (Produzent: Antoine de Montremy) wurde das Video in Troyes (Frankreich) gedreht und zeigt die Bandmitglieder und die gesamte Band bei der Aufführung des Songs in der riesigen Halle Espace Argence. Er enthält auch die schauspielerische Leistung von Joseph de Gabriel, der den „König der Welt“ darstellt. Der Song wurde im Studio Caverne (Paris-Frankreich) und im Studio von Jelly Cardarelli in Darvault (Frankreich) aufgenommen, gemischt und gemastert von Jelly Cardarelli und Symheris.

Zitat der Band über die Veröffentlichung von King Of The World:

„Dieser Song erforscht definitiv ein Thema, mit dem sich jeder identifizieren kann. Wir alle haben einmal in unserem Leben diesen Motherf**¨¨r getroffen, diese Person, die zutiefst denkt, dass sie besser ist als du, diese Person, die Macht über dich hat. Dieser Song ist für all jene, die denken, dass sie in dieser unterlegenen Position gegenüber einem anderen feststecken, dieser Song ist wie ein Schrei in einer stillen Nacht der Unterwerfung. Es gibt immer einen Weg, die Verzweiflung zu überwinden. Wenn man sich traut, es zu versuchen, wird die Angst vielleicht die Seite wechseln. Wieder einmal geht es um Selbstachtung und den Glauben an die eigene Stärke. „König der Welt „Wo immer du bist, wer immer du auch sein magst, es kommt ein Sturm auf dich zu!“

