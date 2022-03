Summer Breeze: Camping Add-Ons

Liebe Summer Breeze Fans,

die Camping Add-Ons sind ab sofort verfügbar!

Eine wichtige Info zu Beginn: Grundsätzlich ist der Zugang zum regulären Campingplatz in jedem Festivalticket inklusive!

Bei den Add-Ons handelt es sich um zusätzlich buchbare Campingmöglichkeiten, die ihr je nach Bedarf wahrnehmen könnt.

Bei uns im Shop könnt ihr euch genauer über die Angebote und die Einzelheiten informieren.

Hier geht es zu den Camping Add-Ons

Informationen zu bereits ausgebuchten Kategorien: Wir wollen beim Summer Breeze sicherstellen, dass der Anteil der reservierbaren Flächen für Gruppen nicht zu viel Platz auf dem Campground (vor allem unmittelbar in der Nähe des Infields) einnimmt. Der überwältgend große Teil an Reservierungen wurde innerhalb der letzten beiden Jahre auf das folgende Jahr „mitgenommen“. Die wenigen Restflächen waren kurz nach Veröffentlichung direkt vergriffen. Besteht eurerseits Bedarf an weiteren reservierbaren Campingflächen für Gruppen?

Nehmt gerne an unserer 2-minütigen Umfrage teil.

Hier geht es zur Umfrage