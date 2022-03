Ministry: Premiere von Musikvideo „Sabotage Is Sex“

Die Dead Kennedys-Ikone ist zum ersten Mal in einem Musikvideo zu sehen, während sie mit Biafra und Al Jourgensen, den Mitstreitern des Hardcore-Punk-Industrial-Projekts Lard, zusammenarbeitet.

Sabotage Is Sex stammt von Ministrys gefeiertem 15. Studioalbum Moral Hygiene, das am 01. Oktober letzten Jahres über Nuclear Blast Records erschien.

Ministry werden die neuen Songs von Moral Hygiene auf der kommenden Industrial Strength Tour vorstellen, die am 2. März begonnen hat und gleichzeitig das 30-jährige Jubiläum des bahnbrechenden Albums The Mind Is A Terrible Thing To Taste feiert. Neben Jourgensen gehören der Schlagzeuger Roy Mayora, die Gitarristen Cesar Soto und Monte Pittman, der Bassist Paul D’Amour und der Keyboarder John Bechdel zur Band.

Als Special Guests der Tour werden The Melvins und Corrosion of Conformity jeden Abend auf der Bühne stehen. Aufgrund der überwältigenden Nachfrage haben Ministry 13 neue Termine hinzugefügt, so dass die Tour nun bis zum 18. April läuft. Der vollständige Zeitplan ist unten aufgeführt und die Tickets sind ab sofort erhältlich

März 2022

2. Columbus, OH @ Express Live!

4. Pittsburgh, PA @ Stage AE

5. Cincinnati, OH @ Madison Theater

6.Baltimore, MD @ Baltimore Soundstage

8. Huntington, NY @ Das Paramount

9. Philadelphia, PA @ Franklin Music Hall

11. New Haven, CT @ College Street Music Hall

12. Montclair, NJ @ Das Wellmont Theater

13. Portland, ME @ Staatstheater

15. Boston, MA @ Haus des Blues

16. Buffalo, NY @ Buffalo Riverworks

18. Raleigh, NC @ Das Ritz

19. Nashville, TN @ Ryman Auditorium

20. Asheville, NC @ Orange Peel

22. Atlanta, GA @ Tabernakel

23. Orlando, FL @ Hard Rock Live

24. New Orleans, LA @ Fillmore*

26. Dallas, TX @ Amplified Life

27. Austin, TX @ Emo’s

28. San Antonio, TX @ Aztec Theater

29. Houston, TX @ House of Blues

31. Chicago, IL @ Riviera

April 2022

1. Cleveland, OH @ Das Agora

2. Milwaukee, WI @ Das Rave

3. Royal Oak, MI @ Royal Oak Music Hall

5. St Paul, MN @ Palast

6. Kansas City, MO @ Arvest Bank Theater im Midland

7. Oklahoma City, OK @ Diamond Ballroom

9. Albuquerque, NM @ Sunshine Theater

10. Denver, CO @ Mission Ballroom

12. Phoenix, AZ @ Das Van Buren

13. Anaheim, CA @ Haus des Blues

14. San Diego, CA @ Haus des Blues

16. San Francisco, CA @ The Warfield

18. Seattle, WA @ Showbox SoDo

*Termine, die ohne The Melvins stattfinden

Tickets und weitere Informationen findet ihr hier: https://ministryband.com/tour

Weitere Infos zu Ministry erfahrt ihr hier:

