Anti-Flag: kündigen UK & Europa Headline Tour und Festivalauftritte für den Sommer an

Die politischen Punk-Ikonen aus Pittsburgh, Anti-Flag, haben eine ausgedehnte UK- und Europa-Tournee angekündigt, die von Mai bis August 2022 stattfinden soll und im August in Großbritannien Station macht. Zusätzlich zu dieser Headline-Tour werden Anti-Flag auf einer Reihe von Sommerfestivals auftreten, darunter das Hellfest in Frankreich und das Rebellion Festival in England.

Statement der Band:

„Liebe Freunde in ganz Großbritannien und Europa!

Wir sind unglaublich dankbar, bescheiden und fühlen uns geehrt, viele neue Shows und verschobene Festivals für den kommenden Sommer 2022 anzukündigen. Es war verdammt schwer, so lange zu leben, ohne diese Geschichten, Songs und Empathie mit der Gemeinschaft der europäischen Kameraden zu teilen, die Anti-Flag ein Zuhause gegeben haben, seit wir vor fast 20 Jahren zum ersten Mal hierher kamen. Endlose Gewalt, Bigotterie und Schmerz sind in dieser Welt viel zu häufig anzutreffen; diese Momente und Shows zu haben, bei denen Solidarität und Einigkeit das Rückgrat unserer Gemeinschaft sind, wird eine willkommene Abwechslung zum Status Quo des täglichen Lebens sein. Wir können es kaum erwarten, uns bei den Shows Arm in Arm gegenüberzustehen, inmitten der Circle Pits, die Fäuste in der Luft, und von ganzem Herzen daran zu glauben, dass eine andere und bessere Welt möglich und in unserer Reichweite ist. Viel Liebe. Wir sehen uns in der Pit! Anti-Flag

Seit mehr als zwei Jahrzehnten stehen Anti-Flag an der Spitze des sozialbewussten Punkrocks, veröffentlichen unermüdlich Musik, touren, organisieren und bringen Generationen von Fans mit feurigen Protestsongs den Progressivismus näher. Mit ihrem aktuellen Album 20/20 Vision beweist die Band aus Pittsburgh, Pennsylvania, dass sie noch jede Menge Wut in sich trägt und sich den Herausforderungen unserer chaotischen soziopolitischen Zeit stellen will.“

Anti-Flag – Tourdaten:

8.6. Clisson, FR – Hellfest

19.6. Pratteln, CH – Z7 Wild Dayz Festival

21.6. Mailand, IT – Milano Carroponte

22.6. Padua, IT – Sherwood Fest

24.6. Ysselsteyn, NL – Jera On Air Festival

25.6. Rottershausen, DE – Lutzi Fest

26.6. Stadt Eisen, DE – Volle Kraft

30.6. Seinajoki, FI – Provinssi Festival

3.7. Moskau, RU – Glavclub

5.7. Bukarest, RO – Quantic Club

7.7. Chelthneham, UK – 2000Trees Festival

12.7. Bratislava, SK – Majestic Club

14.7. Salzburg, AT – Felsenhaus

15.7. Töging am Inn, DE – Silo1

18.7. Krakau, PL – Kwadrat

19.7. Warschau, PL – Proixma

24.7. Luxemburg, LUX – KUFA

29.7. Le Garric, FR – Xtreme Fest

30.7. Gijon, ES – Tsunami Xixon

3.8. Southampton, UK – Maschinenräume

4.8. Blackpool, UK – Rebellion Fest

5.8 Nottingham, UK – Rettungsraum

6.8 .London, UK – Garage

12.8. Tolmin, SI – Punk Rock Holiday

13.8. Bildein, AT – Picture On Fest

16.8. Steyr, AT – Roda

17.8. Dornbirn, AT – Conrad Sohm

19.8 .Schorndorf, DE – Manufaktur

Tickets und weitere Informationen findet ihr hier:

http://www.anti-flag.com

https://www.facebook.com/anti.flag.official

https://twitter.com/anti_flag