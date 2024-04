Mr. Irish Bastard am 05.04.2024 im Forum Bielefeld

Event: Battle Songs Of The Damned Tour

Band: Mr. Irish Bastard

Vorband: The Cloverhearts

Ort: Forum Bielefeld

Datum: 05.04.2024

Zuschauer: ca. 250

Genre: Irish Folk Punk

Links: www.facebook.com/mririshbastard

http://www.facebook.com/thecloverhearts

Vor knapp zwei Wochen wurde das neue Mr. Irish Bastard-Album Battle Songs Of The Damned veröffentlicht und ich durfte zu meiner Freude das Review dazu schreiben. Und als wäre das nicht schon schön genug, geht es heute nach Bielefeld, um uns auch direkt live von den Songs überzeugen zu lassen. Wir kommen um Punkt 19 Uhr am Forum an und ich freue mich, auch diese Location nun mal von innen zu sehen. Es ist einer dieser guten urig-punkigen Schuppen, in denen man sich einfach direkt wohlfühlt.

Zuerst werden wir die Cloverhearts sehen und ich muss zugeben, dass meine Erwartungen ziemlich hoch sind. Ich hab von dieser Celtic Folk Band aus Australien vorher noch nichts gesehen oder gehört. Aber vor kurzem haben sie eine kurze Story bei Mr. Irish Bastard im Facebook-Kanal veröffentlicht. Eine Momentaufnahme, Gesang aus dem Tourbus, mit vielen Mittelfingern und ich hab’s mir drei- bis viermal angesehen und irgendwas hat mich festgehalten und fasziniert. Ich kann es schlecht beschreiben, aber heute gibt es hier nur zwei Möglichkeiten: Entweder die sind richtig gut oder die sind richtig scheiße. Dazwischen ist nichts. Und das tut mir etwas leid, denn eigentlich möchte ich unvoreingenommen sein.

Um 19:45 Uhr betreten ein Schlagzeuger und ein Dudelsackspieler mit unheimlichem Elan die Bühne. Die Beleuchtung tut ihr Werk und es wirkt beeindruckend, wie er da so im Rampenlicht dudelt. Dann kommen mit einem Knall der Gitarrist und der Basser dazu und es geht sofort zur Sache. Das hat auch noch keine Band geschafft: Der Sänger ist noch nicht mal auf der Bühne und ich hab schon die erste Komplett-Gänsehaut. Weil es zunächst tierisch laut ist, stopfe ich mir Ohrstöpsel rein, aber im nächsten Moment müssen sie wieder raus, weil mir damit zu viel verloren geht. Rechts außen ist es einfach nur laut, in der Mitte des Saales schon deutlich besser. Nach ein, zwei Songs hat sich das Ganze eingependelt und ist auch ohne Ohrenschutz okay. Schlussendlich lande ich eh wie immer vorne links.

Sie starten mit Luck Of The Irish und Always Monday und ich kann nicht anders, meine Füße tanzen und springen wie von selbst. Mit einem Cover von Ring Of Fire locken sie das Publikum immer weiter nach vorne. Whiskey Whiskey Beer und You’ve Got A Friend machen richtig Spaß und die Jungs auf der Bühne spielen sich so was von den Arsch ab, dass der Schweiß nur so fließt. Auch den Gassenhauer Country Roads ballern sie uns auf ihre ganz eigene punkige Art um die Ohren und zufrieden stelle ich fest, dass ich genau den richtigen Riecher hatte. Verdammt, sind die gut! Es folgt Song auf Song und Entschleunigung haben diese Jungs nicht im Repertoire. Vollgas vom Anfang bis zum Ende. Um 20:45 Uhr verlassen sie die Bühne und nicht nur die Band ist klatschnass, auch mein Deo hat innerhalb kürzester Zeit versagt.

Egal, weiter geht es mit Mr. Irish Bastard. Und die starten auch nicht grade zimperlich mit McGregor Irish Hooligan vom neuen Album. Die aufgeheizte Stimmung der Vorband bleibt erhalten und wir tanzen uns durch New York’s Irish Navy und The Irishman. Es folgen mit Mike Malloy und I Smell The Blood zwei ältere Songs, bevor wir mit The Bar’s Out Of Beer wieder zum Tour-Thema zurückkehren.

Tja, und dann kommt Wolfpack. Der Song, der mich beim Review ratlos zurückließ. Heute betiteln sie ihn als Popsong, aber auch das stimmt ja nicht. Nur eins ist klar: Heute hier, live und mit dem Wolfsgeheul aus dem Publikum holt mich der Song viel mehr ab als auf der Platte. Er ist leichter und unbeschwerter und macht Spaß. Und genau das ist der Grund, warum ich so gerne Livemusik höre und sehe. Der Song brennt sich wirklich viel mehr ein und der Ohrwurm der nächsten Tage ist gesichert.

Direkt danach kommt mit All My Friends Are Idiots einer meiner Favoriten und es macht einfach nur Spaß dazu zu feiern und zu tanzen. Nach Boston Wedding gibt es mit Soundtrack Of My Life noch mal eine Reise in die Vergangenheit. Es macht Spaß und ist lustig, die sieben Musiker auf der Bühne zu sehen. Sie sind so nah dran und es ist total sympathisch, wie sie teils etwas chaotisch auf der doch recht kleinen Bühne durcheinanderwirbeln und sich gegenseitig aus dem Weg springen. Ich find das schöner, als wenn alles so perfekt durchgetaktet und unspontan wirkt. Es macht das Erlebnis persönlicher. If I’m Not Long To This World sorgt nun für komplette Entschleunigung. Der ruhige Song wird getragen von der Stimme von Mr. Irish Bastard, die Kollegen an den Instrumenten nehmen sich zurück, um dann nach und nach das Feld aufzurollen und es gipfelt sehr imposant. Auch das ältere Poor Irish Billy lässt noch ein bisschen Zeit zum Verschnaufen. Dann bleibt der Sänger mit seiner Akustikgitarre allein auf der Bühne zurück und performt mit dem Publikum I Only Like You When I’m Drunk. Es ist ein schöner inniger Moment und ich liebe es ja, wenn etwas so pur und reduziert einfach funktioniert. Die Ruhe wird von My Love Is Back From America beendet und die Band erobert sich mit Schwung ihren Platz zurück.

Nach We Are The Drunks kommt ein weiterer Favorit von mir. We’re All Irish On St. Patrick’s Day lockt die Pogowütigen nach vorne und sorgt ordentlich für Stimmung. Captain O Captain und The Parting Glass sind die zwei letzten Songs, bevor die Band die Bühne verlässt und natürlich lautstark zurückgerufen wird. Wir bekommen noch zwei Zugaben: Black Eye Friday und den Gassenhauer I Hope They Sell Beer In Hell.

Dann ist der Abend beendet und ich bin komplett nassgeschwitzt, glücklich und völlig überdreht. Mr. Irish Bastard war für mich die Band, die mir gezeigt hat, wie geil Irish Folk Punk ist. Es war eine Zufallsentdeckung und ich bin so dankbar, weil danach viele andere gute Bands den Weg in mein Ohr gefunden haben. Sie heute wiederzusehen und die neuen Songs live zu hören, ist super. Sie haben tatsächlich bis auf einen Song das ganze Album präsentiert und es toll mit den älteren Stücken gemischt. Was aber für mich die Sahnehaube auf diesem gigantischen Eisbecher ist, sind die Cloverhearts. Was für ein Geschenk von Mr. Irish Bastard, dass sie die Australier als Vorgruppe mitgebracht haben. Das macht so Spaß, dieser euphorischen Truppe zuzusehen und sich von ihnen Feuer unterm Hintern machen zu lassen, tausend Dank dafür! Der nächste Bandname auf einer langen Liste der „die muss ich noch mal sehen“-Bands.

Und dann gibt es hinterher auch noch Autogramme und die Möglichkeit, mit den Musikern zu schnacken und damit ist der Abend rundum perfekt!

Die Tour läuft nur noch kurze Zeit, schaut unbedingt in die Tourdaten!