Disconnected: veröffentlichen neues Video zum Song „We Carry On“

Die Modern-Metal-Band Disconnected hat sich mit Einflüssen von Avenged Sevenfold, Gojira und Alter Bridge eine wachsende Fanbase in Europa aufgebaut. Nach zahlreichen Konzerten in Frankreich sorgte ihr Support für Tremonti auf deren Europatour 2018 – mit 24 Shows in 17 Ländern – für Aufmerksamkeit, insbesondere in Großbritannien, Deutschland und Frankreich.

Ein besonderes Highlight folgte im Januar 2019, als Disconnected als Opener für Judas Priest im legendären Zénith de Paris auftrat. Weitere hochkarätige Support-Auftritte für Mass Hysteria im März und November 2019 festigten ihren Ruf in der Szene.

Doch die aufsteigende Karriere der Band wurde 2020 durch die Pandemie jäh unterbrochen. Fast alle geplanten Auftritte mussten verschoben werden. Trotz dieser Zwangspause veröffentlichten Disconnected im April 2020 ihre Single Unstoppable, die mit über 1,5 Millionen Streams ein voller Erfolg wurde.

Den nächsten Meilenstein setzte die Band am 19.11.2021 mit der Veröffentlichung des neuen Songs Life Will Always Find Its Way der innerhalb weniger Monate über 300.000 Streams erreichte. Disconnected schaffte es in mehr als 100 Editorial Playlists weltweit und war bereit, 2022 voll durchzustarten.

Das Video zum neuen Song We Carry On könnt ihr euch direkt hier ansehen: