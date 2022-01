Misfire: veröffentlicht neuen Song „Fractured“

Das aus Chicago stammende Thrash-Trio Misfire, das kürzlich bei Mnrk Heavy unter Vertrag genommen wurde, wird am 1. April sein Debütalbum Sympathy For The Ignorant veröffentlichen und hat heute die erste Single Fractured veröffentlicht.





Misfire bietet Thrash Metal der alten Schule. In der Tradition klassischer Metal-Trios wie Venom, Motörhead und Raven macht die Band mehr Lärm als doppelt so große Bands und entfesselt einen Song nach dem anderen mit unerbittlicher Wut. Es ist Musik, die auch im goldenen Thrash-Zeitalter von 1986 hätte entstehen können, als Bands wie Metallica, Megadeth, Slayer, Dark Angel und Sodom unverzichtbare Platten ablieferten. Und doch ist Misfire zukunftsorientiert, indem sie moderne Einflüsse in ihren kraftvollen, zeitlosen Sound einbringen.