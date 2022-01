Silverlane: veröffentlichen weiteren Song aus Comeback-Album Inside Internal Infinity

2 Jahre sind seit ihrem letzten Album, Above The Others (2010, Drakkar Entertainment), ins Land gezogen, doch nun sind die Metal & Hard Rock Franken von Silverlane mit einem brandneuen Longplayer zurück! Und das Warten hat sich gelohnt, ihr Kracher-Album Inside Internal Infinity erscheint bereits Ende diesen Monats, am 28.01.2022 bei Drakkar Entertainment.





Die Wurzeln von Silverlane reichen bis ins Jahr 1995 zurück, als die Geschwister Chris, Dodo und Simon in der Garage der Eltern ihre erste Band gründen. Nach zwei Alben bei Drakkar Entertainment sowie Tourneen im Vorprogramm von Lordi und Doro Pesch, wurde es allerdings ruhig um die Band. Kinder kamen zur Welt, Häuser wurden gebaut, Ehen geschlossen und wieder geschieden- doch nun sind Silverlane endlich wieder zurück! Reifer und besser als jemals zuvor erstrahlen sie in metallisch- modernen Glanz, ohne dabei ihre Wurzeln zu vergessen. Inside Internal Infinity ist nicht nur ein starkes Comeback-Album, sondern auch ein Silverlane Debüt für Frontmann Tom Klossek sowie ihrem neuen Drummer Basti Kirchdörfer.

Nach den bereits ersten Single-Auskopplungen zu I Universe und Für Immer Und Ewig (feat. Patty Gurdy an den Guest Vocals), haben Silverlane heute einen weiteren Song aus ihrem kommenden Album vorgestellt. Das neue Video zum Dark Metal Epos Medusa seht ihr ab sofort hier:



„In diesem Song steckt immens viel Herzblut, Schmerz und Verzweiflung.“ Erzählt Gitarrist Chris. Vor allem gespiegelt von seinem dramatischen Mittelteil der diese Gefühle fast schon spüren lässt. Die Grundaussage ist „So schön die Liebe ist, so vernichtend kann sie auch sein“. Es ist einer unserer härteren Songs bei dem sich die Gitarren und die nach vorne peitschenden Drums buchstäblich zwischen die Augen des Zuhörers schrauben. Schönheit vergeht – die Musik bleibt! Pass auf wen du dir in dein Leben holst, es könnte sein das Du zu Stein erstarrst!“