Misfire: veröffentlichen Video zu „Left For Dead“ mit Rob Dukes von Exodus

Die Thrash-Band Misfire aus Chicago hat letzten Freitag ihr brandneues Video zu Left For Dead veröffentlicht. Der Song ist auf dem neuen Album der Band, Product Of The Environment, das ebenfalls Freitag über MNRK Heavy erschienen ist.

Left For Dead features einen Gastauftritt von Exodus-Frontmann Rob Dukes, der die dunkle Stimme verkörpert, die Misfire-Frontmann Tim Jensen unter seine Kontrolle bringt.

Jensen erklärt dazu: „Everyone deals with demons in their mind at one point or another. Loud thoughts that rapidly overthrow one’s peace of mind. This song confronts them with even more volume and intensity and forces them to get out of your head! Joining us on this, we had the honor of having Rob Dukes of Exodus lend his ripping vocals for a crushing guest feature.“

Rob Dukes ergänzt: „Misfire is a great band. Love the guys and it was an honor to sing on this track. It’s a killer song.“

Schaut euch das Video zu Left For Dead von Misfire mit Rob Dukes von Exodus hier an:

Streamt den Track hier.

Die neue Veröffentlichung Product Of The Environment enthält beeindruckende Gast-Gitarrensoli von Co-Produzent und Toningenieur John Douglass, Mixer Alex Parra von Paladin sowie Rob Cavestany von Death Angel. Das Album wurde von Rick Zesati gestaltet und ist sowohl auf CD und LP als auch in digitalen Formaten erhältlich.

Mehr Infos zu Misfire und ihrem brandneuen Album Product Of The Environment findet ihr hier:

Misfire online:

https://www.facebook.com/Misfireofficial

https://www.instagram.com/misfire_official/