High On Fire: kündigen ihre europäische Headliner-Tour an

Die legendäre US-Rockband High On Fire hat eine Headliner-Tour durch Europa angekündigt, um ihr gefeiertes Album Cometh The Storm zu promoten. Die mit einem Grammy ausgezeichnete Band startet ihre Tour durch 16 Städte in neun Ländern am 25. Oktober in Maastricht, Niederlande. Die Tour endet am 16. November in Istanbul, Türkei, und umfasst hochkarätige Auftritte im Rahmen des Samhain Festivals (NL), Bruges is Doomed (BE) und des Damnation Festivals (UK). An den Tagen, an denen High On Fire nicht auf Festivals spielen, wird Necrot als Support dabei sein.

„Europe, take shelter; a storm is coming!“, sagt die Band in einem Statement. „Prepare thy ears! High On Fire draws near.“

High On Fire – Cometh The Storm European Tour 2025

October 25 – Maastrichtm NL @ Samhain Festival (w/ Author & Punisher, Conan)

October 26 – Bruges, BE @ Bruges is Doomed (w/ Conan)

October 28 – Berlin, DE @ Neue Zukunft *

October 29 – Brno CZ @ Kabinet MUZ *

October 30 – Vienna, AT @ Arena Wien *

October 31 – Munich, DE @ Hansa 39 *

November 1 – Milan, IT @ Legend Club *

November 2 – Martigny, CH @ Les Caves du Manoir *

November 4 – Wiesbaden, DE @ Kesselhaus *

November 5 – Essen, DE @ Turock *

November 6 – London, UK @ Electric Ballroom *

November 8 – Manchester, UK @ Damnation Festival (w/ Deafheaven, The Haunted)

November 11 – Athens, GR @ Kyttaro Club

November 12 – Thessaloniki, GR @ Mylos

November 15 – Cankaya/Ankara, TR @ 6:45 KK

November 16 – Istanbul, TR @ Blind

* = Support: Necrot

