High On Fire: kündigen neues Album „Cometh The Storm“ an

Die ikonische US-Rockband High On Fire veröffentlicht am 19.04.2024 ihr neues Album Cometh The Storm über MNRK Heavy. Die mit dem Grammy-Award ausgezeichnete Band, die ihr 25-jähriges Bestehen feiert, nahm Cometh The Storm im GodCity Studio in Salem, Massachusetts, mit dem Produzenten Kurt Ballou auf. Das elf Songs umfassende Werk, und neunte Studioalbum der Band, ist die erste neue High On Fire Veröffentlichung seit dem 2018 erschienenen Electric Messiah und das erste gemeinsame Album mit Schlagzeuger Coady Willis (Big Business, Murder City Devils), Bassist Jeff Matz und Gitarrist/Sänger Matt Pike.

Die Ankündigung von Cometh The Storm wird von der Veröffentlichung des Titeltracks Burning Down und ein eindringliches Fiebertraum-Video, bei dem Lars Kristoffer Hormander Regie führte, begleitet.

„Burning Down beginnt mit einem klassischen Pike-Riff“, sagt Jeff Matz. „Ich denke, dieser Song erinnert an den frühen High On Fire-Sound, aber mit frischen, neuen Elementen. Er hat einen tollen Groove, in dem man richtig versinken kann. Der Hauptteil des Songs nahm in unserem PNW-Proberaum Gestalt an, und wir haben die Bridge/Solo-Sektion entwickelt und das Arrangement fertiggestellt, während wir in GodCity waren. Der Beitrag von Kurt Ballou als Produzent war ebenfalls sehr hilfreich. Seine scharfen Ohren und seine frische Sichtweise waren von unschätzbarem Wert für die Entstehung dieses Albums.“