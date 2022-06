High On Fire, Support Stake am 03.06.2022 im Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden

Bands: High On Fire, Stake

Ort: Kesselhaus im Schlachthof Wiesbaden, Murnaustraße 1, 65189 Wiesbaden

Datum: 03.06.2022

Kosten: 20 € VVK, 24 € AK

Genre: Sludge Metal, Doom Metal, Post Rock

Besucher: ca. 200 Besucher

Veranstalter: Schlachthof Wiesbaden

Link: https://www.schlachthof-wiesbaden.de/programmdetails/items/high-on-fire-2022.html

Setliste Stake:

Intro Catatonic Dreams Doped Up Salvations Gravity Giants Fuck My Anxiety Deadlock Critical Method By By Cis Kill Me

Setliste High On Fire:

Turk Spewn From The Earth Madness Of An Archtict Speedwolf Cyclopean Carcosa Rumors/DII Bagdad Zion Furywip Snakes

Gestern das geniale Konzert mit Wiegedood im Kesselhaus, geht es heute erneut dorthin. Dieses Mal stehen High On Fire an. High On Fire habe ich das letzte Mal vor sechs Jahren live in Berlin im Astra Kulturhaus als Support von Meshuggah gesehen. Da wird es doch einfach mal Zeit, die Band um den Rifflord Matt Pike endlich wiederzusehen. Supportet werden High On Fire heute Abend von Stake aus Belgien.

Früh genug in Wiesbaden angekommen, ist schnell ein Parkplatz gefunden und es geht direkt ins Kesselhaus. Ich melde mich wie üblich am Eingang und werde gefragt, ob ich der Fotograf bin. Dann erhalte ich ein rosafarbenes Bändchen und werde nett darauf hingewiesen, dass nur während der ersten drei Songs fotografieren erlaubt sei, dies auch nur vor der Bühne und nicht neben oder auf der Bühne. Das kenne ich ja von der großen Halle nebenan, aber im Kesselhaus hatte ich das noch nie. Nun gut, das stellt für mich ja überhaupt kein Problem dar, da ich sowieso immer nur bei den ersten Songs Bilder mache und dann die jeweiligen Konzerte genieße. Heute wird es nicht so voll wie gestern. Schwer zu schätzen, ich denke mal so 150 –bis 200 Leute dürften trotzdem da sein.

Da es noch früh ist, gehe ich mich etwas am Merchstand umsehen. Dort treffe ich bereits Brent Vanneste, den Gitarristen und Sänger von Stake, die gleich ihren Gig beginnen werden. Was mich wundert, ist, dass am Merchstand nebenan von High On Fire keine Vinylplatten ausliegen. Ich spreche deren Mercher darauf an und dieser sagt mir, dass das Vinyl irgendwo wohl auf dem Transit hierhin verloren gegangen sei. Ironisch fügt er hinzu, vlt. kommt es ja am Montag hier an. Das ist natürlich sehr bitter für die Band.

Das Quartett Stake aus Ghent in Belgien beginnt seine sehr mitreißende Show pünktlich. Stake, die man früher auch unter dem Bandnamen Steak Number Eight kennt, sind von der ersten Minute an top da. Ihre Mucke ist irgendwie eine irre Mixtur aus Post Rock, Grunge, Sludge, Punk und was weiß ich noch alles. Es dürfte echt schwer sein, die Band in einem Genre irgendwie fest zu verordnen, denn dafür ist ihre Mucke doch zu unberechenbar. Das wirkt manchmal herrlich chaotisch, was die da oben auf der Bühne machen, insbesondere Frontmann Brent Vanneste tut sich da sehr hervor. Da ist aber nichts chaotisch, denn dass da ein Konzept hinter steckt, wird schnell klar. Geordnetes Chaos auf höchstem musikalisch-technischen Niveau mit einer mitreißenden Energie liefern die Belgier hier ab. Jeder, der sie noch nicht kennt, dürfte aufgrund der Performance geflasht sein. Nach dem Intro folgen acht geile Songs, die es so richtig in sich haben.

Die Setliste des heutigen Abends beinhaltet einige Songs des aktuellen Albums Critical Method, aber auch Songs aus der Steak Number Eight Ära, wie das tolle Gravity Giants. Unter dem alten Bandnamen wurden bis 2018 immerhin vier Alben veröffentlicht. Seit der Namensänderung erst das bereits erwähnte Critical Method, ein weiteres wird aber folgen und von dem ist auch schon etwas auf der Setliste, wie mir Brent Vanneste anschließend verrät.

Während auf der Bühne alle Bandmitglieder außer Rand und Band sind und Drummer Jories Casier sein Schlagzeug regelrecht verprügelt, hält Gitarrist Cis Deman der Brandung stand und haut eine Melodie nach der anderen raus. Die super geile Show endet mit Kill Me, bei dem es dann Frontmann Brent Vanneste nicht mehr auf der Bühne hält und samt Mikrofonständer und Gitarre nach unten ins Publikum kommt. Die Fans tanzen um ihn herum. Klasse Show, nicht nur ich bin da mächtig begeistert. Nach dem Gig ist die gesamte Band schnell wieder am Merchstand.

Kleine Umbauphase und dann kommt der Headliner des heutigen Abends. Die aus Oakland stammende Sludge/Doom Band High On Fire, die 1998 von Ikone Matt Pike gegründet wurde. Jener Matt Pike, der von 1990 bis 1998 Teil der legendären Stoner Doomer Sleep war. Ich bekomme immer noch glänzende Augen, nein glänzende Ohren, wenn ich deren Debüt Sleep’s Holy Mountain oder das Standardwerk jedes Stoner Doomers Dopesmoker höre. Von 2009 folgte eine Reunion von Sleep, die bis 2019 hielt und der Matt Pike auch angehörte.

Mit seiner Sludge/Doom Band High On Fire hat dieser Teufelskerl sich über die Jahre aber ebenso einen Namen gemacht. Matt Pike hat heute Geburtstag, er wird 50!!! Dafür bekommt er nicht nur von seinen Kollegen, sondern vom gesamten Publikum ein tolles Ständchen. Matt Pike ist sichtlich gerührt. Das hält ihn jedoch nicht davon ab, mit seinen beiden Mitmusikern Jeff Matz (Bass) und Coady Willis eine Wahnsinnsnummer hier in Wiesbaden hinzulegen. Jeff Matz ist bereits seit 2008 bei High On Fire dabei und hat einige Alben mit eingespielt. Coady Willis, der unter anderem schon bei den Melvins war, ist erst im letzten Jahr zur Band gestoßen. Gewaltiger und schweißtreibender Sludge/Doom bringt das Trio auf die Bühne. Acht Studioalben stehen auf der Habenseite von High On Fire, das letzte mit dem Titel Electric Messiah wurde 2018 veröffentlicht. Die heutige Setliste ist quasi ein Querschnitt aller Alben, wobei die meisten Songs vom 2007er-Album Death Is This Communion kommen. Mal sind die Songs etwas rockiger, manchmal etwas mehr Sludge oder auch mächtiger Doom. Mit Verlauf des Gigs geht es immer härter zur Sache. Vor der Bühne bewegt sich unablässig der Moshpit. High On Fire machen ihrem Bandnamen alle Ehre und setzen das Kesselhaus regelrecht in Flammen.

Schon cool, wie Matt Pike an seinem Geburtstag ein Riff nach dem anderen raushaut und den Moshpit in Bewegung bringt. Jeff Matz am Bass wirkt ebenso cool und abgeklärt und auch der neue Schlagzeuger Coady Willis im Hintergrund. Großartig, wie hier alles in Bewegung ist. Der Boden im Kesselhaus ist total nass durch die im Moshpit verschütteten Getränke. Jemand versucht, mit vier gefüllten Bierbechern durch den Moshpit zu seinen Kumpeln zu kommen. Natürlich keine Chance, dies mit gefüllten Bechern zu erreichen. Am Ende kann er froh sein, dass sie noch zu einem Viertel gefüllt sind. Wie er überhaupt auf die Idee gekommen ist? Vielleicht zu viel Dopesmoker gehört? Auf der Bühne ist es ebenso nass. Matt Pike muss heute bestimmt zehn Liter an Schweiß/Wasser verloren haben. Er schwitzt in der heißen Atmosphäre hier unablässig. Mit dem fast zehnminütigen tollen Snakes For The Devine vom gleichnamigen Album geht die Show zu Ende. Die Fans fordern unablässig Zugabe, die bleibt ihnen leider verwehrt. Das kann ich allerdings verstehen. Das Trio muss nach diesem Gig total fertig sein, da geht bestimmt nichts mehr.

Die Jungs von High On Fire kommen nach dem Gig auch nicht mehr raus. Das ist natürlich schade, aber auch verständlich. Morgen geht es für High On Fire nach Winterthur in die Schweiz. Heute war der Beginn einer ausgiebigen Europatour, die mit 26 Terminen bis zum 09.07.2022 vollgespickt ist. Wer möchte, hat also noch die Gelegenheit, die Band demnächst live zu sehen. Einfach auf das Tourposter unten klicken.

Die von mir mitgebrachten Vinyls bringt der total nette Mercher Backstage und lässt sie mir dort signieren. Vielen Dank nochmals.

Fazit: Hatte ich nach dem gestrigen Abend mit Wiegedood noch geschrieben: so kann es getrost weitergehen … ist dies dann heute Abend eingetroffen. So wie gestern der Support, haben heute die Belgier Stake positiv überrascht. Ach was, die haben nicht nur positiv überrascht, die haben alles Erwartete gesprengt. Toller Abend mit High On Fire und Stake heute hier im Kesselhaus!