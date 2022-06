Clutch: „Robot Hive/Exodus“ erscheint im Rahmen der Vinyl Collector’s Series als Wiederveröffentlichung

Die Groove-Rocker Clutch haben die zweite Veröffentlichung ihrer Collector’s Series Vinyl-Reissues angekündigt. Diesmal wird der Klassiker Robot Hive/Exodus aus dem Jahr 2005 neu aufgelegt, kuratiert vom Bassisten der Band, Dan Maines. Die Vinyl-Veröffentlichung wurde neu gemastert und auf farbigem 180-Gramm-Vinyl hergestellt, in extra schweren Hüllen verpackt und auf nur 7.500 Stück weltweit limitiert. Das Klappcover ist auf metallisiertem Polyesterpapier gedruckt und jedes Album enthält eine nummerierte und von der Band signierte Beilage. Als besonderes Highlight enthält diese 2xLP eine 7″ mit zwei Tracks: What Would A Wookie Do? und Bottoms Up, Socrates. Diese beiden Songs gehörten ursprünglich zu den 16 Songs, die 2005 für Robot Hive/Exodus geschrieben und aufgenommen wurden, aber aus Zeitgründen nicht auf das endgültige Album übernommen wurden. Vorbestellungen jetzt HIER.



Dan Maines über diese besondere Deluxe-Veröffentlichung:

„Ich freue mich sehr auf die Clutch Collector’s Series Veröffentlichung von Robot Hive/Exodus. Mit der zusätzlichen 7-Inch kann man nun die komplette Aufnahmesession remastered hören. Wir spielen immer wieder einige dieser Songs in unseren Live-Sets und haben sogar noch ein paar weitere für unsere aktuelle Tour hervorgeholt!“



Das erste Album in dieser neuen Serie war Blast Tyrant, kuratiert von Jean-Paul Gaster. Das Artwork von Robot Hive/Exodus erinnert an das ursprüngliche Blast Tyrant, ist aber dennoch deutlich anders.

Clutch haben vor kurzem den brandneuen Track Red Alert (Boss Metal Zone) veröffentlicht, der eine Hommage an den Sci-Fi-Autor Philip K. Dick darstellt. Der Track und das dazugehörige Video haben seit der Veröffentlichung bereits 585k Streams erreicht. Als langjährige Fans der Sci-Fi-Ikone Philip K. Dick haben Clutch außerdem eine unterhaltsame „inspired by“ Sci-Fidelity-Playlist auf Spotify zusammengestellt, die mit der Veröffentlichung der Single zusammenfällt.

Clutch haben gerade ihre Nordamerikatour beendet und bereiten sich auf Sommerfestivals und ihre Rückkehr nach Europa vor.

Tour:

18. November – Hannover Capitol

20. November – Hamburg Markthalle

22. November- Berlin Huxley’s New World

23. November – München Neue Theaterfabrik

24. November – Wien Arena

05. Dez – Zürich X-TRA

06. Dez – Stuttgart LKA Longhorn

07. Dez – Frankfurt Batschkapp

09. Dezember Köln – Live Music Hall

Clutch Line-Up:

Neil Fallon – Vocals/Guitar

Tim Sult – Guitar

Dan Maines – Bass

Jean-Paul Gaster – Drums/Percussion