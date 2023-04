Lankester Merrin: veröffentlichen „The Heathen“ Videoclip

Seit dem 24. März steht mit Dark Mother Rises das zweite Album der niedersächsischen female fronted Melodic/Power Metaller von Lankester Merrin in den Läden und heimst seitdem etliches an positivem Feedback und Höchstnoten in der nationalen und internationalen Fachpresse ein. Mit den neun ohrwurmlastigen, melodischen Metalhymnen scheint das sympathische Quintett so manchen Nerv getroffen zu haben. Ab sofort gibt‘s zum Album auch ein amtliches Video. Mit The Heathen veröffentlicht die Band einen eindrucksvollen Storyclip, welcher unter der Leitung von Carsten Frank (Waveland Media) umgesetzt und produziert wurde. Seht selbst!

Inhalt von YouTube anzeigen Hier klicken, um den Inhalt von YouTube anzuzeigen.

Erfahre mehr in der Datenschutzerklärung von YouTube. Inhalt von YouTube immer anzeigen

Links:

https://www.instagram.com/lankestermerrin_official/

https://www.facebook.com/LankesterMerrinBand/