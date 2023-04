Tarchon Fist: veröffentlichen das Video zu „The Flame Still Burns“ mit Giacomo Voli und Julien Tournoud als Gastsänger

Als Vorgeschmack auf ihr fünftes Studioalbum The Flame Still Burns, das am 28. April 2023 in Zusammenarbeit mit dem italienischen Traditions-Label Underground Symphony erscheint, haben die Heavy Rocker Tarchon Fist aus Bologna das Video zu ihrer zweiten Single The Flame Still Burns auf YouTube veröffentlicht, das man sich hier anschauen kann:

In dem Video zum Titeltrack geht es um das Hauptaugenmerk der Band – die Musik, die hier als motivierende Kraft beschrieben wird, trotz der zahlreichen Schwierigkeiten, die das Leben uns auferlegt, weiterzumachen.

In dem Song The Flame Still Burns sind neben den Vocals von Mirco „Ramon“ Ramondo auch die Stimmen der Gast-Sänger Giacomo Voli (Rhapsody Of Fire) und Julien Tournoud (Amon-Sethis) zu hören.

Das Cover-Artwork der neuen Scheibe The Flame Still Burns hat Stan W. Decker nach den Vorgaben der Band gestaltet, der bereits für das Cover des Vorgänger-Albums Apocalypse engagiert wurde.

Vorbestellungen des Albums The Flame Still Burns – als CD sowie digital – sind über folgenden Link möglich: Klick

The Flame Still Burns Tracklist:

1. The Flame Still Burns

2. Lens Of Life

3. Wolfpack

4. Soldiers In White

5. 9/11

6. Ireland’s Rebels

7. Always Alone

8. Escape

9. The Man

10. So, Thank You All!

11. The Legend Of Rainbow Warriors

