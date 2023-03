Tarchon Fist: Album Release Show am 29.04.2023 in der Kulturhalle Remchingen

Die Heavy Rocker Tarchon Fist aus Italien haben von ihrem kommenden fünften Album das Video zu dem Song Soldiers In White online gestellt: Das Album The Flame Still Burns wird am 28.04.2023 über das italienische Label Underground Symphony erscheinen und sowohl als CD als auch in digitaler Form verfügbar sein, Vorbestellungen sind über den folgenden Link möglich: https://tarchonfistband.bandcamp.com/album/the-flame-still-burns

Am 29.04.2023 präsentieren die temperamentvollen Italiener einige neue Songs und ältere Klassikerlive auf dem No Playback Festival in Deutschland.

No Playback Festival

Kulturhalle Remchingen, Hauptstr. 115, 75196 Remchingen-Wilferdingen: