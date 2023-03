Wacken Winter Nights Spectaculum am 03.03. und 04.03.2023 im Landgasthof Wacken

In Anlehnung an die ehemaligen Wacken Winter Nights eröffnet der Landgasthof in Wacken unter neuer Führung mit dem Wacken Winter Nights Spectaculum am 3. und 4. März die Livemusik-Saison auf ihrer Club Stage im großen Saal mit einem mittelalterlichen Rock- und Metal-Festival. Fünf Bands laden an zwei Tagen zum Headbangen, Tanzen und Feiern ein. Auf der angrenzenden Fläche des Biergartens sowie einer Wiese entführen Mittelalterstände sowie Wikingerdarsteller in eine längst vergangene Zeit. Mit Feuershow, Schaukämpfen und kulinarischen Freuden können die Besucher im Innen- sowie im Außenbereich für ein Wochenende dem Alltag entfliehen und sich in vergangene Zeiten versetzen lassen. Trotz der Schwierigkeiten in der Branche, dem Sterben des großen Winterfestivals und gleichzeitigen Veranstaltungen in Kiel und Hamburg versucht der Landgasthof Publikum in das kleine Dörfchen zu ziehen und ein gehaltvolles Festival auf die Beine zu stellen.

Freitag, 03.03.2023