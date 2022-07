Tarchon Fist: veröffentlichen Cover Artwork zu „The Flame Still Burns“

Tarchon Fist haben das Cover-Artwork zu ihrem kommenden Album The Flame Still Burns enthüllt.

Das grafische Kunstwerk zu The Flame Still Burns wurde nach den Vorgaben der Band von Stan W Decker geschaffen, der auch schon für das Cover des letzten Albums Apocalypse im Einsatz war.

Es spiegelt die Kraft, den Abwechslungsreichtum, die Eingängigkeit und die Epik der elf neuen Songs im Stil des klassischen Heavy Metals und Hard Rock wider.

Interessierte Labels können sich über die E-Mail-Adresse productions@tarchonfist.com mit Tarchon Fist in Verbindung setzen.

Die Tracklist lautet wie folgt:

01. The Flame Still Burns

02. Lens Of Life

03. Wolfpack

04. Soldiers In White

05. 9/11

06. Ireland’s Rebels

07. Always Alone

08. Escape

09. The Man

10. So, Thank You All!

11. The Legend Of Rainbow Warriors

