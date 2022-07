Scurìu – Wilhelmina (EP)

Artist: Scurìu

Herkunft: Ferrara, Italien

Album: Wilhelmina

Genre: Blackened Doom Metal

Spiellänge: 26:41 Minuten

Release: 15.07.2022

Label: Independent

Link: https://www.facebook.com/Scuriu

Bandmitglieder:

Gesang, Gitarre, Bass, Programmierung – Omar Jarid

Tracklist:

Wilhelmina I Wilhelmina II Wilhelmina III Wilhelmina IV Wilhelmina V

Am 15.07.2022 ist die EP Wilhelmina der Italiener Scurìu erschienen. Wilhelmina ist neben den digitalen Formaten als CD-R über das Bandcamp verfügbar.

Bei Scurìu handelt es sich um eine Ein-Mann Blackened-Doom-Metal-Band, hinter der der gebürtige Sarde Omar Jarid steht.

Wilhelmina ist das Debüt von Scurìu und zugleich eine Konzept-EP, bestehend aus fünf Doom-/Gothic-Tracks mit einer Gesamtdauer von 26:41 Minuten, sinnigerweise in den römischen Ziffern I bis V durchnummeriert. Wilhelmina erzählt die Geschichte eines Mannes, der sich unsterblich in eine Frau verliebt, die entdeckt, dass sie ein blutrünstiger Vampir ist.

Ganz so spannend, wie sich das jetzt anhört, ist die musikalische Umsetzung jedoch nicht. Omar Jarid hat von der Konzeption und dem Entwurf bis zur Verarbeitung des Endprodukts alles im Heimstudio realisiert. Hier fehlt mir allerdings etwas die professionelle Umsetzung.

Ein paar Einflüsse von Black Metal bis hin zu Anleihen alter italienischer Horrorfilme sind in einzelnen Passagen wahrzunehmen. Zudem werden an einigen Stellen Beethovens Mondscheinsonate und das traditionelle jüdisch-spanische Lied La Prima Vez zitiert.

Das hört sich jetzt vielleicht spannend an und die Idee dahinter ist nicht einmal so schlecht. Die Umsetzung könnte allerdings spannender sein. Zu sehr „plätschern“ die 26 Minuten jedoch vor sich hin. Der abschließende Orgelpart (letzter Track) wirkt als plötzlicher Abschluss etwas uninspiriert. So bleibe ich dann doch etwas ratlos zurück, denn Wilhelmina scheint ihre Vampirzähne nicht in meinen Hals vergraben zu haben.