Smith/Kotzen: „Better Days …And Nights“-EP angekündigt

BMG freut sich, mit Better Days… And Nights ein brandneues CD-Release von Smith/Kotzen ankündigen zu dürfen. Das Album enthält fünf zuvor unveröffentlichte Livetracks sowie – zum ersten Mal überhaupt auf CD – die vier Studiotracks von ihrer ausverkauften Limited Edition 12”-Vinyl-EP Better Days, die im November 2021 anlässlich des Record Store Days veröffentlicht wurde.

Hier die vollständige Tracklist:

Days:

Better Days

Got A Hold On Me

Hate And Love

Rise Again

Nights:

Hate And Love (Live)

Got A Hold On Me (Live)

Scars (Live)

You Don’t Know Me (Live)

Running (Live)

Die Livesongs wurden während der ersten intensiven Tour der Band durch die USA und UK Anfang 2022 aufgenommen, die sowohl Fans als auch Kritiker begeistern konnte und das Bühnendebüt des Duos mit dem hervorragenden Backing der international renommierten Bassistin Julia Lage sowie dem Schlagzeuger Bruno Valerde darstellte. Die japanische Metal-Bibel Burrn! Magazine beschreibt in einem Review über die Show im Whisky-A-Go-Go in LA: “Eine fantastische Nacht… Diese Rock’n’Roll Band ist sehr anders als andere… total einzigartig. Und die Songs sind großartig!” Das UK Classic Rock Magazine nannte die Show eine “Meisterklasse des Gitarrenspiels und der Performance”.

Adrian Smith kommentiert: “Ich denke, jeder in der Band war extrem happy damit, wie unsere allererste Tour gelaufen ist. Natürlich waren wir alle etwas aufgeregt, weil wir noch nie live zusammen gespielt hatten, aber als wir dann draußen waren, lief alles sehr easy und wir hatten unglaublich viel Spaß. Ich kann es kaum erwarten, das wieder zu machen und beim nächsten Mal an noch mehr Orten zu spielen.”

Richie Kotzen fügt hinzu: “Wir haben lang diskutiert, welche Songs aus der Liveshow wir auf diese CD packen. Wir wollten eine akkurate Momentaufnahme von diesem speziellen Vibe, den wir während dieser Tour alle gefühlt hatten, festhalten und ich glaube, das haben wir mit den ausgewählten Songs geschafft und hoffe, dass unsere Fans dem zustimmen. Wir freuen uns darauf, alle auf zukünftigen Touren wieder zu sehen.”

Better Days… And Nights wird global auf CD und digitalen Formaten via BMG am 16. September 2022 erscheinen. Um das Album vorzubestellen, klickt hier. Die originalen EP-Tracks wurden von Richie Kotzen und Adrian Smith produziert und von Kevin Shirley gemischt. Die Livetracks wurden von Richie Kotzen und Adrian Smith gemischt und produziert.

Das Debütalbum Smith/Kotzen wurde über BMG im März 2021 weltweit veröffentlicht.

Ein Livevideo für die Leadsingle Hate And Love wurde von Ryan Titley gedreht.