Smith/Kotzen – Better Days …And Nights

Die Teilzeit-Nachbarn und Vollzeit-Freunde Adrian Smith und Richie Kotzen melden sich mit der zweiten Produktion zurück. Im letzten März erschien das Debütalbum Smith/Kotzen (Review hier) und schoss ohne Probleme in die vielen Herzen des klassischen Rocks. Better Days …And Nights, welches am Freitag veröffentlicht wurde, enthält fünf bisher unveröffentlichte Livetracks. Zudem haben die beiden Musiker zum ersten Mal die vier Studiotracks, die bisher nur auf der längst ausverkauften limitierten 12”-Vinyl-EP Better Days erhältlich waren, ihren Fans zugänglich gemacht. In zwei Parts aufgeteilt, startet die Veröffentlichung mit Days, dort findet man die gerade angesprochenen vier Titel. Nights gehört dann im Anschluss den fünf Liveaufnahmen. In 50 Minuten kann man den beiden Genregrößen aufmerksam lauschen und bekommt einen satten wie anspruchsvollen Sound geboten, der durch diverse Subgenres tigert. Vom Blues Rock, über den Classic Rock, bis hin zum drückenden Hard Rock Sound ist alles dabei. Wem das Debüt bereits gefallen hat, der kommt auch bei diesem Silberling voll auf seine Kosten. Gesang und Gitarre teilen Adrian Smith und Richie Kotzen geschickt und gehen bewusst von ihren alten Handschriften weg. Vor allem vom Iron Maiden Klangbild bleibt nichts über – braucht es aber auch nicht. Eigenständig, mit dem Spaß an seinen gemeinsamen Tracks, geht das Duo einen ganz bequemen Weg. Wem das nicht passt, der muss eben was anderes hören. Große Feuerwerke zünden Better Days oder Got A Hold On Me eben nicht ab. Gesetzter Altherren Rock, das klingt vielleicht etwas frech, beschreibt aber am besten die Kunst der beiden. Die Blues-Note bringt die Ruhe in die Session, verbreitet trotzdem eine solide Kraft, ohne aus dem ruhigen, groovenden Modus zu fallen. Immer wieder kleine Gitarrensoli brechen sowohl die Days als auch die Nights Phase auf. Wer im letzten Jahr beim Records Release Day nicht zugegriffen hat, bekommen nun auf CD eine Option, neun Songs von seinen Helden zu erwerben. Mir persönlich wäre zwar eine Vinylversion lieber, aber was nicht ist, kann ganz sicher in der Zukunft noch was werden. Des Weiteren konsumiert man die Tracks digital oder kauft für die kompaktere Sammlung das Digipack.

HIER! geht es für weitere Informationen zu Smith/Kotzen – Better Days …And Nights in unserem Time For Metal Release-Kalender.